Carney cierra la puerta a acuerdos de sectores clave con EU; apuesta por el T-MEC

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este jueves que era poco probable un acuerdo comercial con Estados Unidos sobre sectores clave, porque el asunto se trataría en una revisión programada del pacto comercial entre los dos países y México el próximo año.

Las dos partes habían estado cerca de un acuerdo para abordar los aranceles de EU al acero, el aluminio y los autos, pero el presidente Donald Trump congeló las conversaciones en octubre por un anuncio antiarancelario del gobierno provincial de Ontario.

"Mi valoración es que eso ahora se integrará en la negociación más amplia del T-MEC. Así que es menos probable, e incluso improbable, dados los horizontes temporales que convergen, que tengamos un acuerdo sectorial", dijo Carney a periodistas.

