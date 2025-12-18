EU sale en defensa de Netanyahu y sanciona a otros 2 jueces de la CPI por investigar a Israel

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional en apoyo a Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una orden de arresto del tribunal de La Haya.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que los dos jueces, de Mongolia y Georgia, habían votado a comienzos de esta semana en contra del recurso de Israel ante la CPI.

"No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y sometan indebidamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI", dijo Rubio en un comunicado.

"Continuaremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles ante la guerra jurídica y exceso de competencias" del tribunal, añadió.

Rápidamente, la corte expresó su rechazo enérgico a la medida "contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia)".

"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados" miembros, señaló la corte en un comunicado.

Bajo las sanciones, los jueces quedan prohibidos de ingresar a Estados Unidos y quedan bloqueadas todas sus propiedades o transacciones financieras en la mayor economía del mundo.

El anuncio se suma a las sanciones que ya se ordenaron contra nueve magistrados y fiscales de la CPI.

En su recurso, el Israel cuestionaba que la CPI fuese competente para investigar presuntos crímenes cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamás.