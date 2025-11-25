Alpek aprueba fusión

Los accionistas de la compañía petroquímica Alpek aprobaron llevar a cabo la fusión de Controladora Alpek, una entidad creada para concretar la escisión de Alfa, de modo que la primera será la entidad que subsistirá.

Tras esta aprobación, los accionistas de Controladora Alpek pasarán a ser accionistas directos de Alpek, a través de un canje de títulos.

El mecanismo para el posterior canje de acciones se dará a conocer en una fecha posterior.

Controladora Alpek debutó en la Bolsa Mexicana de Valores el 7 de abril de este año.

Grupo Radio Centro, una de las cadenas de radiodifusión más relevantes de México, propondrá a sus accionistas llevar a cabo una reestructura de los términos y condiciones actuales de sus certificados bursátiles.

La emisora dijo que propondrá convertir los certificados bursátiles que tiene en circulación a pagarés, lo cual tendrá que ser aprobado en su asamblea de accionistas que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre.

La compañía ha enfrentado dificultades para cumplir con las obligaciones financieras de los certificados bursátiles con claves 'RCENTRO 17' y 'RCENTRO 17-2' para los años 2023, 2024 y 2025.

Clara, una fintech que ofrece soluciones de gasto empresarial en América Latina, dijo que obtuvo 70 millones de dólares a través de un financiamiento estructurado por parte de BBVA Spark, Covalto y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

La empresa dijo que utilizará estos recursos para financiar el crecimiento de sus productos de tarjeta de crédito corporativas y pagos de facturas, en medio de su expansión en los mercados de México y Colombia.

El financiamiento complementa la relación de deuda existente con Goldman Sachs, quien es su aliado desde 2022. Previamente, Clara obtuvo un financiamiento a principios de este año por 80 millones de dólares, mientras se prepara escalar a su nueva etapa de crecimiento.

Aramco Ventures, filial de la petrolera nacional saudí Aramco, va a abrir una oficina en París para supervisar las inversiones europeas en inteligencia artificial, que se espera que asciendan a cientos de millones de euros, dijo el martes a Reuters su CEO, Mahdi Aladel.

El crecimiento de los centros de datos utilizados para la IA se ha disparado en los últimos años, con muchas empresas compitiendo por capital e infraestructura. Europa se ha quedado rezagada, ya que la lentitud de los permisos y las normativas dificultan la capacidad del bloque para competir con Estados Unidos y China.

Sin embargo, el éxito de startups como Mistral, una sólida cantera de talentos y las promesas del gobierno de invertir en IA y en su ecosistema convencieron a Aramco Ventures para elegir Francia, dijo Aladel al margen de la conferencia Adopt AI.

El objetivo de la empresa es centrarse en la IA, la ciberseguridad y la computación cuántica, probablemente empezando con algunas startups francesas o fondos franceses, pero la intención es abarcar toda Europa, añadió.

