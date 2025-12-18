La Marina y autoridades locales buscan mejoras en el AICM rumbo al Mundial de futbol 2026

El director del Grupo Aeroportuario Marina, Almirante Juan José Padilla Olmos, se reunió este miércoles con representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Turismo y Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y de la Alcaldía Venustiano Carranza con la finalidad de acordar acciones que mejoren la seguridad, vialidades, imagen urbana, servicios y movilidad entre otros, en el perímetro e interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además de buscar beneficios en la experiencia de viaje de los usuarios en el corto plazo, el objetivo es tener las mejores condiciones para recibir a los asistentes al Mundial de fútbol 2026.

“En relación a la movilidad en las vialidades interiores y exteriores de la terminal 2, se remarcó la necesidad de llevar a cabo el análisis para mejorar el tránsito en horarios de mayor afluencia y la actualización e incremento de la señalización en puntos estratégicos para facilitar el ingreso de personas al aeropuerto”, informó la principal terminal aérea del país.

En materia de seguridad, se destacó en la reunión en la que también estuvieron presentes integrantes de la Secretaría de Marina, la importancia de reforzar la colaboración interinstitucional para efectuar acciones para prevenir conductas delictivas como el robo a usuarios de casas de cambio, a través del intercambio de información obtenido de los sistemas de videovigilancia.

Sobre el mejoramiento de la infraestructura e imagen urbana, se mencionaron algunas problemáticas que se presentan en el perímetro aeroportuario, como el estado de las vías de acceso al aeropuerto, banquetas, guarniciones, el retiro de infraestructura en situación de desuso, mantenimiento de prados y jardines, así como de los drenajes.

(Con información de Alejandro de la Rosa.)