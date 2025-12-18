Suiza frena los envíos de relojes a Estados Unidos a la espera de aranceles más bajos

Las exportaciones de relojes suizos a Estados Unidos volvieron a desplomarse en noviembre, ya que los fabricantes retrasaron sus envíos a la espera de la entrada en vigor de la reducción de los aranceles al 15 por ciento.

Según los datos de la federación relojera publicados el jueves, las exportaciones cayeron 5.3% hacia Estados Unidos en noviembre, tras haber descendido 46.8% en octubre, 55.6% en septiembre y 23,9% en agosto, debido a los aranceles del 39% que Washington había impuesto a Suiza en agosto, pero que desde entonces fueron renegociados.

"Hay que tomar estas cifras con cautela", advirtió Yves Bugmann, presidente de la federación relojera. Las empresas relojeras sabían que se iba a aplicar una reducción y "obviamente no exportaron hacia Estados Unidos esperando la implementación del 15%", explicó.

Tras tres viajes a Washington desde agosto, el ministro de Economía, Guy Parmelin, regresó a Berna a mediados de noviembre con un proyecto de acuerdo para reducirlos al 15 por ciento.

La fecha de aplicación de esta reducción se retrasó, pero finalmente el ministro anunció su entrada en vigor la semana pasada, con efecto retroactivo al 14 de noviembre.

"Excluyendo Estados Unidos, las exportaciones registraron un modesto crecimiento del 2.2%, lo que confirma la relativa resiliencia de la mayoría de los otros grandes mercados", comentó Jean Philippe Bertschy, analista de Vontobel, en una nota de mercado.

Durante noviembre las exportaciones de relojes suizos cayeron 3.2% hacia China y 4.1% hacia Japón, pero aumentaron 3.1% hacia Hong Kong y 7.9% hacia el Reino Unido, el mayor mercado relojero de Europa.

Según el analista el sector relojero se prepara para entrar en 2026 sobre bases "mixtas". La comparación con Asia será más favorable, "pero Estados Unidos sigue siendo imprevisible", advierte.

El año 2025 fue muy agitado para los relojeros suizos debido a los aranceles, que generaron gran preocupación en el sector, no solo porque Estados Unidos es su mayor mercado, sino también porque el crecimiento allí ayudaba a compensar la caída de la demanda en China.

Tras los anuncios en abril de lo que Donald Trump llamó "Liberation Day", los relojeros se apresuraron a acumular existencias en Estados Unidos antes de la entrada en vigor. Las entregas se interrumpieron bruscamente en agosto, cuando el arancel subió al 39 por ciento.