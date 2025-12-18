Empresas Globales califican como “legítima” aplicación arancelaria de México a otros países

El Consejo de Empresas Globales, conformada por 60 grandes compañías internacionales, calificó como “legítima” la aplicación arancelaria de México a terceros países para proteger empleos y aumentar la producción nacional, pero aun se requieren esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios, así como una implementación basada en el estado de derecho.

Se requiere una correcta implementación de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) para fortalecer la coordinación institucional y la capacidad operativa de las autoridades.

Empresas como Bimbo, General Motors, BBVA, Bosch, Nissan, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Nestlé, Nike y Unilever, entre muchas más instaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a “reducir la complejidad administrativa y brindar certidumbre a las empresas que cumplen con la ley y contribuyen al desarrollo de la economía formal”.

Las Empresas Globales consideraron fundamental que estas medidas “se acompañen de mecanismos de adecuación, como esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios estratégicos, así como otros instrumentos administrativos que permitan ajustes ágiles y revisiones periódicas basadas en evidencia, con el objetivo de corregir distorsiones y evitar ineficiencias en las cadenas de suministro”.

A través de un comunicado, el organismo privado destacó que las grandes empresas mantienen el interés de seguir profundizando la integración regional y de avanzar en una mayor localización productiva en México, como parte de una estrategia de fortalecimiento industrial de largo plazo.

Reconocieron “legítimo que México fortalezca los instrumentos de política comercial que permitan proteger el empleo, la producción formal y la integración productiva nacional”.

Agregó que la eficacia de la política arancelaria dependerá de una implementación inteligente, flexible y revisable, que tome en cuenta la diversidad del aparato productivo nacional y la dinámica de los mercados internacionales.

Pidió considerar la disponibilidad de producción nacional y su efecto en cadenas de valor y exportaciones; los efectos en costos, precios al consumidor y decisiones de inversión; así como la capacidad operativa para una implementación eficiente y predecible, incluyendo criterios arancelarios y aduaneros.

Las empresas globales son líderes en más de 20 sectores de la economía, representamos más del 40% de la inversión extranjera directa, fomentamos cadenas nacionales de proveeduría, generamos el 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante los ajustes solicitados, “las Empresas Globales reiteramos nuestra disposición para colaborar técnicamente con la Secretaría de Economía y demás autoridades, aportando información y participando en espacios de diálogo que permitan maximizar los beneficios de estas medidas y minimizar riesgos para la competitividad del país”.