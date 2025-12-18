Bedolla y Conagua arrancan en Michoacán rehabilitación de 3 plantas tratadoras para sanear lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 17 de diciembre de 2025.- Con una inversión federal histórica de 147 millones de pesos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el coordinador del Plan General Lázaro Cárdenas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jorge Joaquín González Bezares, arrancaron los trabajos de rehabilitación de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio, para el saneamiento del lago de Pátzcuaro.

El mandatario michoacano destacó que se trata de una de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien está interesada en continuar con los trabajos de rescate que iniciaron el Gobierno estatal y los habitantes de las comunidades indígenas para salvar uno de los cuerpos de agua más importantes del país.

Detalló que con la rehabilitación de estas tres infraestructuras hidráulicas se incrementará en más de 400 por ciento el volumen de agua tratada, al pasar de 33.18 litros por segundo a 177 litros por segundo.

Adelantó que para el próximo año el Gobierno federal invertirá más recursos para rehabilitar otras plantas tratadoras que operarán con paneles solares para disminuir los gastos de energía eléctrica; así como obras para la tecnificación del distrito de riego Chapultepec.

Ramírez Bedolla dimensionó que hace dos años el lago de Pátzcuaro atravesó una de las crisis hídricas más fuertes de la historia, provocada, entre otras cosas, por el cambio climático. “La isla de Janitzio estuvo a punto de ser una península. El panorama era desolador y no había una solución a la mano”, recordó ante habitantes beneficiados de los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro y Tzintzuntzan.

Informó que con trabajo en territorio y sin cuantiosos estudios, tareas como el sembrado de peces, la reforestación de millones de árboles y rehabilitación de humedales y manantiales han permitido que se devuelva a la vida al lago de Pátzcuaro, con la isla de Urandén, como uno de los casos de éxito.

Por su parte, el coordinador del Plan General Lázaro Cárdenas de la Conagua, Jorge Joaquín González Bezares, subrayó el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de atender las necesidades de Michoacán, entre ellas el saneamiento del lago de Pátzcuaro, como un acto de justicia social para sus habitantes.

Detalló que serán cuatro obras de saneamiento las que se llevarán a cabo en 2026 en los cuatro municipios de la cuenca del lago de Pátzcuaro, una de ellas es Las Trojes, para la cual ya se trabaja en el proyecto.