Acciones de empresas de IA y tecnología apuntan fuertes ganancias en Wall Street

Las acciones de los gigantes de los “7 magníficos”, así como de varios fabricantes de chips de renombre e Inteligencia Artificial (IA), apuntan fuertes ganancias el jueves luego de Micron Technology reportara un buen trimestre y una guía sólida.

El ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) Global X Artificial Intelligence & Technology (AIQ), que invierte en compañías que se benefician de la inteligencia artificial, registra un aumento de 2.11% a 49.99 dólares por unidad.

A media jornada en Wall Street, los títulos de Micron Technology, productor de semiconductores, impulsa al mercado al presentar un incremento de 13.89% a un precio de 256.76 dólares.

Por su parte, se observa un avance generalizado de las Siete Magníficas, con el fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, con un incremento en el valor de sus acciones de 4.46%, seguido por Meta Platforms, antes Facebook, con 2.56%, y NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para IA y la empresa más valiosa del mundo en

Bolsa, sube 2.53 por ciento

También los papeles de la plataforma de comercio electrónico, Amazon al mejorar 2.39%, las de Microsoft, la desarrolladora de software, tiene un rendimiento de 2.23%, Alphabet, matriz de Google, con 2.31% y el fabricante de los iPhone, Apple, ganó 0.20 por ciento.

Otras empresas de IA beneficiadas son las Lam Research con 6.92%, KLA con 5.12%, Advanced Micro Devices (AMD) con 2.34% y Qualcomm con 2.06 por ciento.

“Micron proyecta ganancias récord, impulsadas por la demanda de inteligencia artificial y sube alrededor de 10% en operaciones previas a la apertura tras su pronóstico, ya que el fuerte aumento de la demanda y las limitaciones de oferta le permiten cobrar más por sus productos”, aseveran analistas de GBM Reserch.

Añadieron que la guía de utilidad por acción 8.42 dólares superó por mucho los 4.78 dólares que estimaba el mercado. Al mismo tiempo, la compañía ha elevado su gasto de capital a 20,000 millones de dólares para 2026.

“El auge de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado una escasez de chips de memoria, que son clave para entrenar modelos generativos. Micron, uno de los tres fabricantes de chips HBM (Memoria de Alto Ancho de Banda, por sus siglas en inglés) a nivel mundial, anticipa una capacidad limitada para satisfacer toda la demanda. Con márgenes en expansión y contratos multianuales en negociación, la empresa consolida su posición como proveedor estratégico en la carrera por la infraestructura de inteligencia artificial”, detallaron.