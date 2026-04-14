Volatilidad del peso mexicano marca el inicio de año por la guerra en Medio Oriente

El inicio del presente año se ha caracterizado por un entorno de alta volatilidad en la paridad peso-dólar, impulsada por los enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel, que genera alta incertidumbre geopolítica, disparando precios energéticos.

Durante la presentación de la primera edición del “Desafío MexDer” organizado por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), expertos consideraron que los problemas geopolíticos son una de las causas principales de la volatilidad actual en los mercados. Estos eventos generan una "necesidad de cobertura" debido a que el dólar puede subir o bajar de manera abrupta ante la información que surge globalmente.

José Miguel De Dios, director general de MexDer, explicó que el peso ha experimentado un entorno de alta volatilidad tanto durante este año como el anterior, impulsado por el flujo constante de información y diversos factores externos.

Atribuyó que “los movimientos abruptos a problemas geopolíticos globales y a los constantes anuncios provenientes de la presidencia de los Estados Unidos, los cuales generan incertidumbre en los mercados”.

Y recalcó que, aunque ciertos productos no se listan localmente, “los conflictos internacionales afectan a commodities como el petróleo y el gas, lo que repercute directamente en las variables principales de la economía mexicana, incluyendo el tipo de cambio”.

Los movimientos del dólar son muy importantes, debido a que es una variable crítica que afecta a prácticamente todas las unidades económicas del país, “estimando que impacta al 98% o incluso al 100% de las empresas en México”, afirmó José Miguel.

Aarón Brener, director de Operaciones de Derivados en BMV, aseveró los derivados financieros se utilizan como herramientas fundamentales para la administración y cobertura de riesgos ante la volatilidad generada por conflictos mundiales y problemas geopolíticos.

“Los derivados son una herramienta para que los inversionistas minoristas encuentren formas de proteger su portafolio o especular ante los movimientos del precio del dólar”, agregó.

Explicó que vender un futuro (como el del dólar o el IPC) es una estrategia mucho más adecuada y sencilla para posicionarse ante una caída del mercado o un fortalecimiento del peso, en comparación con métodos complejos e ineficientes como la venta en corto de acciones o activos físicos.

Incorporación de nuevas empresas al SIC

La BMV continúa expandiendo su oferta de activos extranjeros a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Actualmente, ya se encuentran autorizadas nuevas acciones para integrarse a este mercado, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del sector minorista.

Actualmente operan cinco empresas tecnológicas de alto perfil que cubren una parte importante de las llamadas "7 magníficas", como lo es Tesla, Apple, Netflix, Meta y Nvidia.

Aron Brener adelantó que habrá próximas integraciones, “se tiene confirmada la incorporación de cuatro nombres adicionales que ya están autorizados y en proceso de definir su fecha de salida, como Amazon, Microsoft, Google y Nike”.

“La inclusión de Nike es particularmente estratégica, ya que busca ofrecer opciones en el sector de consumo, permitiendo a los inversionistas diversificar sus portafolios más allá del sector puramente tecnológico. El objetivo es aprovechar nombres con alta visibilidad que generen interés en el mercado de consumo masivo”, añadió.