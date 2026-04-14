Sombra de guerra lleva al FMI a moderar previsiones del PIB mundial bajo varios escenarios

Ante la dificultad de hacer estimaciones coherentes sobre el desempeño de la economía mundial bajo la sombra de la guerra en Medio Oriente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desarrolló tres escenarios bajo supuestos de duración e intensidad del conflicto bélico.

Al interior de su World Economic Outlook, que es el reporte donde traen las expectativas mundiales de crecimiento, tienen como escenario base que las perturbaciones disminuyan a mediados de este año, lo que llevaría al PIB mundial a un crecimiento de 3.1% y 3.2% en 2027. Estas previsiones incorporan una moderación desde el 3.4% que se alcanzó entre 2024 y 2025. Además estas previsiones incorporan una revisión a la baja de 0.2 décimas para este año y se mantienen sin cambio para 2027, respecto de las proyecciones de enero.

En el documento, que en esta ocasión lleva por título “Economía mundial ensombrecida por la guerra”, explicaron que el conflicto bélico seguirá generando presiones al alza en la inflación mundial. De ahí, en el escenario base anticipan que registrará una variación de 4.4% en 2026 y disminuirá hasta 3.7% en 2027.

“De no haberse presentado la guerra, el crecimiento mundial se habría revisado al alza”, acotó el consejero económico del FMI, Pierre Olivier Gourinchas en la conferencia de prensa del lanzamiento del informe.

“La revisión a la baja para 2026, refleja en gran medida las perturbaciones derivadas del conflicto en Medio Oriente, compensadas parcialmente por el efecto acumulativo de los recientes datos positivos y la reducción de aranceles”, se lee en el informe.

Los escenarios adverso y más adverso

Ahí mismo consignaron que este choque dependerá de la profundidad, duración y participación de las economías en el conflicto, siendo siempre las más afectadas, las que tienen la guerra en su territorio.

En este contexto, el consejero económico del Fondo, Pierre Olivier Gourinchas recomendó a los países desarrollar estrategias para que las economías encuentren internamente su propio motor de crecimiento en lo que se restablece la estabilidad.

En un escenario adverso con aumentos mayores y más persistentes en los precios de energía, el crecimiento mundial se desaceleraría aún más hasta 2.5% en 2026 y la inflación alcanzaría una variación de 5.4 por ciento.

En uno mucho más severo, con mayores daños en infraestructura energética en la región del conflicto, el impacto sería aún mayor. El crecimiento mundial se reduciría alrededor de 2% en 2026.