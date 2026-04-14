Driscoll's y Mainland están bajo investigación por dumping en Estados Unidos

La exportación de fresas frescas de invierno de México a Estados Unidos está bajo investigación formal por dumping, luego de que la asociación estadounidense Strawberry Growers for Fair Trade presentó la solicitud alegando que el producto ingresa al mercado con precios por debajo de su valor justo.

La resolución preliminar que determinará si empresas como Driscoll’s y Mainland vendieron por debajo de sus costos se espera para principios de junio.

La anterior es una estrategia que utilizan algunas industrias en Estados Unidos y que está perjudicando a México, no sólo a las empresas, sino a la planta productiva, cuyos trabajadores se quedan sin empleo, dijo Sol Merino, secretaria general en Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM).

Merino afirmó que se trata de una "táctica proteccionista muy agresiva del gobierno americano para recuperar empleos a costa de la producción de este lado de la frontera".

Según la representante sindical, existe una "estrategia que va más allá de los aranceles comunes" donde se utilizan demandas para forzar que "sectores claves dejen de producir en México y que se muevan allá".

Se espera que el Departamento de Comercio de Estados Unidos emita una determinación preliminar el 29 de junio. De resultar afirmativa, los importadores deberán depositar derechos antidumping estimados, los cuales el peticionario ha propuesto en un 116.69% ad valorem.

Merino señala que este mecanismo legal guarda similitud con conflictos previos en los sectores del tomate y de fabricantes de cajas de trailers. Sobre el impacto en el sector manufacturero, menciona que se estima una "pérdida estimada de entre 5,000 y 8,000 puestos de trabajo en Tijuana y en la región".

En cuanto al sector agrícola, advierte que en San Quintín "cualquier tarifa o traba legal hace que el cultivo deje de ser rentable inmediato".

La resolución de este litigio se considera determinante para la estabilidad laboral en estados productores como Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco. Merino subraya la relevancia social del caso al declarar que las acciones de dumping "representan una afectación directa a la estabilidad de miles de familias que dependen de la fresa".

Por ello, adelantó Merino, buscarán la intervención de los agregados laborales de Estados Unidos que se encuentran en México para exponer las repercusiones que una cuota arancelaria tendría sobre la cadena de suministro y el empleo.