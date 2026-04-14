FMI ve margen de crecimiento para México, pero alerta por inflación y pide ajustes estructurales

México tendrá un mejor desempeño económico al previsto en enero, incluso en medio del choque global por la guerra en Medio Oriente, pero ese avance vendrá acompañado de mayores presiones inflacionarias y retos de política económica, advirtió la subdirectora de Investigación Económica en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Petya Koeva.

La directiva explicó que el organismo elevó su previsión de crecimiento a 1.6% para 2026, apoyado en un cierre más sólido de 2025, menores aranceles de Estados Unidos y políticas macroeconómicas menos restrictivas.

Entrevistada por El Economista, acotó que este mejor panorama convive con un repunte en la inflación, que ahora estima en 3.9%, por encima del 3.3% previsto en enero, reflejando el encarecimiento de energéticos y la persistencia de presiones internas.

Así, el diagnóstico del FMI plantea un escenario mixto: por un lado, factores externos y de política económica están favoreciendo la actividad; por otro, el entorno global introduce un choque negativo de oferta que presiona precios y añade incertidumbre.

La economista del FMI, que es responsable de responder las preguntas relacionadas con economías emergentes en las conferencias donde presentan el World Economic Outlook, subrayó que el Banco de México debe mantenerse enfocado en identificar el origen de las presiones inflacionarias y ajustar su respuesta conforme sea necesario.

En el frente fiscal, reconoció la consolidación en marcha y dijo que las autoridades mexicanas cuentan con el respaldo del FMI, aunque matizó la importancia de continuar con la estrategia de reducción de deuda.

En entrevista remota, descartó anticipar escenarios para la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC. Pero consideró que una renovación exitosa del acuerdo sería clave para reducir esa incertidumbre y facilitar la planeación de inversiones.

Petya Koeva, subdirectora de Investigación Económica en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el FMI tienen bien identificada la moderación que ha experimentado la actividad económica de México desde hace un par de décadas. La recomendación para acelerarla, se ha hecho de tiempo atrás, afirmó. Reformas para atraer inversiones. Fortalecer la infraestructura y garantizar el respeto al estado de derecho, finalizó.