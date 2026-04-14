EU designó a 3 mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste; UIF presentó denuncias

El gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), designó a tres mexicanos y tres empresas, con actividad en el sector de juegos y apuestas en Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noroeste, por lo que el gobierno mexicano presentó denuncias ante la fiscalía.

“Hoy, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres personas y tres entidades vinculadas al Cártel del Noreste, una organización designada por Estados Unidos como Terrorista. La designación de hoy incluye dos casinos vinculados al cártel, uno de los cuales se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se conoce como Casino Centenario”, explicó la OFAC.

Los tres mexicanos designados por el gobierno estadounidense son: Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”; Juan Pablo Penilla Rodríguez; y Jesús Reymundo Ramos Vázquez. En tanto, las empresas vinculadas son el Casino Centenario, Diamante Casino y Comercializadora y Arrendadora de México.

La designación implica que se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o bien, dentro o en tránsito en Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas. Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones

A su vez, el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, con lo cual se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia otras jurisdicciones, incluyendo algunas de riesgo.

También, la UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados por las empresas y los sujetos, además de posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos sin proporción a los ingresos declarados.

“Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera complementaria, la UIF compartió la información con la SHCP, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”, añadió la UIF.