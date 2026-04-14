¿Habrá aumento en la tortilla? Sheinbaum lo descarta, pero el sector prevé encarecimiento

En medio de presiones inflacionarias y advertencias del sector productivo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista una razón para aumentar el precio de la tortilla en el país. No obstante, representantes de la industria sostienen que el alza es inminente debido al incremento en costos operativos y de insumos.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria afirmó que los precios actuales del maíz, principal insumo para la elaboración de tortilla, se encuentran en niveles históricamente bajos, por lo que consideró injustificado cualquier incremento.

Sheinbaum subrayó que ningún actor del mercado debe aprovechar el contexto internacional para elevar precios de manera indebida y advirtió que su administración tomará medidas para contener la inflación en productos básicos.

Además, informó que su gabinete económico sostendrá reuniones con productores y comercializadores dentro del acuerdo Maíz-Tortilla, como parte de la estrategia del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que busca estabilizar precios mediante compromisos voluntarios.

Inflación y costos energéticos presionan alimentos

El contexto inflacionario también influye en la discusión. De acuerdo con datos recientes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una aceleración anual de 4.59% en marzo, impulsado principalmente por el encarecimiento de alimentos como frutas y verduras.

A ello se suma el impacto del alza en precios internacionales del petróleo, que eleva los costos de gasolina y diésel, encareciendo la distribución de productos básicos en todo el país.

Diferencias de precios y posible alza en abril

Actualmente, el precio del kilo de tortilla presenta variaciones regionales, con promedios de alrededor de 22 pesos en el centro del país y hasta 32 pesos en estados del norte.

De acuerdo con el sector, el posible incremento podría reflejarse a partir de esta semana, tentativamente el 15 de abril, aunque dependerá de las condiciones específicas de cada región, señalan que precio del producto podría aumentar entre 2 y 4 pesos por kilogramo.

Gobierno mantendrá vigilancia y diálogo

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración buscará evitar aumentos injustificados y mantener el control de la inflación, al tiempo que continúa el diálogo con productores, harineras y distribuidores.

El escenario refleja una tensión entre la política gubernamental de contención de precios y las condiciones reales de operación de la industria, en un contexto donde la tortilla sigue siendo uno de los alimentos esenciales en la dieta de los mexicanos.