Felipe Macías promueve autonomía económica de las mujeres

Más de 12,500 queretanas han sido atendidas en el Centro de Empoderamiento de la Mujer

El Centro de Empoderamiento de la Mujer (CEM) creado por el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, promueve la autonomía económica de las queretanas, mediante capacitaciones, actividades recreativas y el fortalecimiento de su desarrollo emocional.

En solo seis meses desde su apertura, han sido atendidas cerca de 12,500 mujeres en el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde se les ha brindado contención emocional, asesoría jurídica y prevención de la revictimización.

Durante estos meses, más de 380 mujeres han egresado de los talleres impartidos en el CEM y 531 están inscritas en la segunda generación. Además, se han brindado 295 atenciones de acompañamiento psicológico y legal para víctimas de violencia o procesos judiciales.

Entre los talleres que pueden tomar las usuarias del CEM para fortalecer su independencia económica se encuentran: gastronomía, belleza, oficios, electricidad, carpintería, soldadura, inglés básico, entre otros que les permiten impulsar sus emprendimientos, además, de recibir en este espacio servicios de atención integral con perspectiva de género.

El alcalde Felifer, considera que impulsar a una mujer, es fortalecer a Querétaro y por ello desde su administración se trabaja para que cada mujer tenga más herramientas, más oportunidades y más autonomía.