Precios del petróleo caen hasta 2 dólares por menos temores sobre el suministro

Los ⁠precios del petróleo bajaban este martes, ya que los indicios de posibles ⁠negociaciones para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán aliviaban los temores sobre el suministro derivados del bloqueo del estrecho de Ormuz.

A las ⁠10:26 GMT, los futuros del crudo ⁠Brent cedían 64 centavos, o un 0.6%, a 98.72 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 2.43 dólares, o un 2.5%, a 96.65 dólares.

Ambos referenciales avanzaron en la víspera, con un alza superior al 4% del Brent y del 3% del WTI, después de que el ejército estadounidense inició un bloqueo de los puertos iraníes. Los precios del petróleo se dispararon una cifra récord del 50% el mes pasado.

Aunque las versiones sobre la reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán están ejerciendo una presión a la baja sobre los precios, este declive ignora la pérdida de barriles físicos de petróleo que no se están moviendo, señaló Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Los ataques a las infraestructuras energéticas en Oriente Medio y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán han provocado la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia, según indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual, con una pérdida de 10.1 millones de barriles por día en marzo.

"La reanudación de los flujos a través del estrecho de Ormuz sigue siendo ⁠la variable más importante para aliviar la presión sobre ⁠el suministro energético, los precios y ⁠la economía mundial", señaló ‌la AIE.

El ejército estadounidense afirmó el lunes que su bloqueo del estrecho ⁠de Ormuz se extenderá hacia el este, hasta el golfo de Omán y el mar Arábigo. Los aliados de la OTAN se abstuvieron de sumarse al bloqueo y, en su lugar, pidieron la reapertura de la vía navegable.

En respuesta, Irán amenazó con atacar puertos de países ribereños del golfo Pérsico, tras el fracaso de las conversaciones del fin de semana en Islamabad destinadas a resolver la crisis del estrecho, que en circunstancias normales es ⁠una vía de paso para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.