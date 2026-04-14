Israel y Líbano acuerdan negociaciones directas tras diálogo "productivo"

Los gobiernos de Líbano e Israel acordaron este martes continuar con las conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo, en un encuentro que ambas delegaciones mantuvieron bajo los auspicios de Estados Unidos.

Así lo recoge un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado, que destacó que se han celebrado unas conversaciones "productivas sobre los pasos a seguir para iniciar negociaciones directas" entre los dos países.

"Esta reunión ha supuesto el primer encuentro importante de alto nivel entre los gobiernos de Israel y Líbano desde 1993", detalló la nota con respecto a la reunión, en la que participaron, además del secretario de Estado, Marco Rubio, los embajadores de Israel y Líbano en Washington, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad, respectivamente.

Estados Unidos ha felicitado a ambas partes por una jornada que calificó de "hito histórico" y manifestó su "esperanza" en que las próximas conversaciones "puedan ir más allá del alcance del acuerdo de 2024", en alusión al alto el fuego pactado en noviembre de ese año, y dar lugar a un "acuerdo de paz integral".

Asimismo, la administración de Donald Trump expresó su apoyo a la continuidad de estos contactos, así como a los planes anunciados por Beirut para "restablecer el monopolio de la fuerza", en referencia al desarme de Hezbolá, y, según indicó la cartera, para "poner fin a la influencia dominante de Irán" en Líbano.

En esta línea, reiteró sobre "el derecho de Israel a defenderse de los continuos ataques" del grupo chií. "Cualquier acuerdo para cesar las hostilidades debe alcanzarse entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no a través de ninguna vía paralela", dijo, antes de apuntar a que "estas negociaciones tienen el potencial de desbloquear una importante ayuda a la reconstrucción y la recuperación económica de Líbano, así como de ampliar las oportunidades de inversión para ambos países".

Por su parte, la delegación israelí reiteró "su apoyo al desarme de todos los grupos terroristas no estatales y al desmantelamiento de toda la infraestructura terrorista" en el país vecino y mostró su disposición a "colaborar" con el Ejecutivo libanés para ello. "Israel ha expresado su compromiso de entablar negociaciones directas para resolver todas las cuestiones pendientes y lograr una paz duradera que refuerce la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región", agregó la nota conjunta.

Mientras, el equipo negociador libanés refirmó la "necesidad urgente" de que Israel respete "plenamente" el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 y cese sus ataques contra Líbano, aludiendo a los "principios de integridad territorial y plena soberanía estatal".

Beirut pidió además una tregua y "medidas concretas para abordar y aliviar la grave crisis humanitaria" que el país padece como consecuencia del conflicto en curso, desatado a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Líbano había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer "relaciones pacíficas" y trabajar conjuntamente en "desmantelar" a Hezbolá.

El desarme del grupo miliciano también ha sido reclamado por las autoridades libanesas, ante el rechazo del grupo chií a dar ese paso si Israel no pone fin previamente a su invasión del país. El conflicto en Irán se ha extendido a Líbano después de que Hezbolá lanzó cohetes contra el Ejército israelí que ha contestado recrudeciendo los ataques y con un avance terrestre en territorio de Líbano, en lo que justifica como una operación para lograr una zona desmilitarizada que mejore su seguridad.

Las autoridades libanesas elevaron a casi 2,090 las víctimas mortales y más de 6,700 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1,100 heridos el pasado miércoles en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.