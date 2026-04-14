Bolsa mexicana sube atenta a Oriente Medio; destacan acciones de Volaris

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana de este martes. Los índices locales suben, en línea con sus pares del exterior, animados por las esperanzas de que Estados Unidos pueda retomar las negociaciones con Irán a pesar del cierre en el estrecho de Ormuz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales mas negociadas, gana 0.47% a 69,919.01 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.48% hasta 1,399.14 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores se mueven en terreno positivo. Las acciones de la aerolínea Volaris sobresalen, con 5.26% más a 13.80 pesos, seguidas por las de Industrias Peñoles, con 4.23% a 1,001.19 pesos, y Vesta, con 1.42% a 61.97 pesos.

En medio de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio del petróleo controlado por Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reabrir las negociaciones con Teherán para negociar posibles límites a su programa nuclear.