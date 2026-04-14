Peso mexicano avanza frente al dólar ante esperanzas de un acuerdo entre EU e Irán

El peso mexicano se aprecia ante el dólar la mañana del martes. La divisa local avanza en línea con otras divisas de economías emergentes, por un descenso del billete verde debido a la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para frenar la guerra.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.2249 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2994 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 7.45 centavos, que son equivalentes a 0.43 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.3123 unidades y un nivel mínimo de 17.1985. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, bajaba 0.30% hasta 98.07 puntos.

"El peso mexicano se alinea con la mayoría de las divisas de economías emergentes que ganan frente al billete verde, gracias a las ⁠continuas negociaciones en el plano geopolítico. Los niveles de ⁠soporte y resistencia se ubican ⁠en 17.16 y 17.33 unidades", explicó Monex en una nota.

Trump reabre negociaciones

En medio de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio del petróleo controlado por Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió reabrir las negociaciones con Teherán para negociar los posibles límites de su programa nuclear.

El mercado se mostró optimista recientemente por el acercamiento entre Estados Unidos e Irán, pero las conversaciones de paz del fin de semana fracasaron. Al no alcanzarse un acuerdo, el estrecho de Ormuz permanece cerrado tanto por parte de Estados Unidos como de Irán.

"La sesión de hoy comienza con la esperanza de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan retomarse esta semana, lo que ha generado un cambio significativo en el apetito por el riesgo de los inversionistas.", dijo Felipe Barragán, analista del broker Pepperstone.