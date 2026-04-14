EU levanta sanciones contra Banco Central de Venezuela y banca estatal

Estados Unidos otorgó el martes dos nuevas licencias generales ⁠relacionadas con Venezuela, incluida una que permite realizar transacciones financieras con el Banco Central y la banca estatal, y otra para funcionarios de ⁠Caracas, según documentos publicados en el ⁠sitio web del Departamento del Tesoro.

La licencia señaló que se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, que había sido sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales: Venezuela, Tesoro y Digital de los Trabajadores.

El Banco Central y los bancos estatales venezolanos, desde hace casi una década, tenían limitaciones para realizar transacciones financieras en el exterior al no tener entidades corresponsales, situación que se agudizó con las medidas estadounidenses en 2019.

La flexibilización de las sanciones al Banco Central y a los bancos del Estado se conoce en momentos en que se está aplicando un nuevo sistema de oferta de dólares surgido por el aumento de las ventas de crudo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. Washington busca una estabilización de la economía venezolana y la apertura a la inversión estadounidense.

En Venezuela, la divisas se subastan ⁠a través de bancos locales, con asignaciones ⁠determinadas por el Banco Central ⁠y los bancos corresponsales extranjeros, dijeron fuentes en marzo, que agregaron que en el ⁠esquema de subastas algunas medianas y pequeñas empresas quedan fuera, debido a que se priorizan las grandes corporaciones.

El Departamento del Tesoro también publicó una licencia en la que autoriza negociaciones comerciales de contratos. La celebración y ejecución tienen que estar "condicionados a una autorización separada de la Oficina de Control de Activos Extranjeros", dijo el documento publicado en el sitio ⁠web del Tesoro.

El Tesoro además levantó la sanción al exprocurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, quien fue sustituido recientemente por Arianny Seijo.