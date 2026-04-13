Monex Casa de Bolsa saca a Netflix y ServiceNow de favoritas del SIC

Analistas de Monex Casa de Bolsa retiraron a Netflix y a la compañía de software ServiceNow de su muestra de emisoras favoritas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Según Monex, el gigante del streaming fue retirado debido a haber conseguido un rendimiento favorable de 25.3% desde que hicieron la recomendación, en tanto que para ServiceNow reconocieron una "corrección relevante de doble dígito" por la volatilidad que afectó su atractivo de corto plazo.

Monex evaluó una muestra que incluye a las 250 empresas más importantes del SIC y eligieron a las 5 que ofrecen los mejores estimados de rendimiento en términos absolutos.

También consideraron las recomendaciones de inversión, las expectativas de crecimiento para 2026, así como los resultados trimestrales de las compañías, valuación, apalancamiento y tendencia técnica.