Renault recortará hasta 20% de su plantilla de ingenieros ante la creciente competencia china

El fabricante de automóviles francés ⁠Renault recortará su plantilla de ingeniería a nivel mundial entre un 15% y un 20% ⁠en los próximos dos ⁠años, informó este martes una portavoz, en un intento por ganar en agilidad frente a la competencia de los rivales chinos de bajo costo.

Los recortes afectarán a hasta 2,400 empleados, teniendo en cuenta que la plantilla actual de ingeniería ronda entre 11,000 y 12,000 personas. Renault contaba con un total de 100.541 empleados a finales del año pasado.

Renault, al igual que todos los fabricantes de automóviles tradicionales, está viendo cómo una gran cantidad de marcas chinas irrumpen en sus mercados más importantes.

Los fabricantes chinos son conocidos por sus bajos costos y sus plazos de desarrollo más rápidos. El director general de Renault, François Provost, ⁠ha afirmado que el ⁠grupo debería imitar los métodos ⁠chinos.

Ya ha reducido el tiempo de desarrollo de ⁠su nuevo Twingo a 21 meses tras asociarse con ingenieros chinos en su centro de investigación y desarrollo en China.

La reducción de plantilla forma parte de la estrategia de transformación más amplia de Provost, presentada el mes pasado.

Los recortes en ingeniería ⁠de Renault fueron adelantados por el periódico regional francés Ouest-France.