San Luis Potosí destaca entre los estados con mejores resultados de seguridad

Se ubicó dentro de las entidades con menor incidencia de homicidio doloso durante marzo de 2026.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la seguridad en las cuatro regiones, San Luis Potosí se posicionó en marzo entre las entidades con menor incidencia de homicidio doloso del país, al ocupar el segundo lugar junto con Yucatán y Durango, con tres casos registrados, equivalentes al 0.2 por ciento del total nacional, de acuerdo con datos presentados en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estos resultados reflejan un avance sin límites en la Estrategia Integral de Seguridad impulsada por el Mandatario Estatal para la reducción de delitos de alto impacto, respaldado por operativos coordinados, mayor presencia en territorio y acciones que refuerzan la vigilancia en puntos estratégicos, lo que ha permitido consolidar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2026, la entidad se mantiene entre los estados con mejores indicadores del país, fortaleciendo la confianza social y el dinamismo económico. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que la coordinación entre instituciones, los programas sociales, el fortalecimiento de la infraestructura y la atención a las causas generan entornos más seguros, lo que demuestra el cambio que se vive y se siente en la vida cotidiana de las familias potosinas.