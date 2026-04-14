Laika destaca el crecimiento exponencial del mercado Petlover en México y consolida su apuesta en el país

CDMX, Marzo 2026.- Plataforma líder en e-commerce y servicios para mascotas en Latinoamérica, destacó el crecimiento acelerado del mercado petlover en México, un segmento que ha evolucionado significativamente en los últimos tres años impulsado por la humanización de las mascotas, la digitalización del consumo y el incremento en el gasto de los hogares.

Actualmente, el mercado de cuidado de mascotas en México supera los 5,400 millones de dólares y podría rebasar los 8,200 millones hacia 2033, consolidándose como una de las industrias de mayor crecimiento en el país. En este contexto, México se posiciona como el cuarto mercado global en tenencia de mascotas, con más de 60 millones de animales de compañía presentes en 7 de cada 10 hogares, reflejo de un cambio estructural en la relación entre las personas y sus mascotas.

“Estamos viendo una transformación profunda en el comportamiento del consumidor: las mascotas ya no son sólo animales de compañía, sino miembros de la familia. Esto está redefiniendo toda la industria, desde la alimentación hasta los servicios especializados”, señaló Eduardo Chedraui, CEO de Laika México.

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En los últimos tres años, el ecosistema petcare en México ha crecido de forma sostenida en valor y número de negocios; solo en la Ciudad de México, los establecimientos aumentaron 27%, superando los 5,000 puntos de servicio. Este dinamismo se refleja también en el consumo, con hogares que destinan en promedio hasta 462 pesos mensuales a la alimentación de perros, evidenciando una mayor demanda por productos especializados y de mayor valor agregado.

El mercado petcare en México alcanza un valor estimado de 74,000 millones de pesos, impulsado principalmente por la categoría de alimentos, que concentra cerca del 87% del consumo. En este contexto, el comercio electrónico se consolida como un motor clave de crecimiento, con 29% de los consumidores adquiriendo productos para mascotas a través de canales digitales, favoreciendo el desarrollo de plataformas especializadas como Laika.

“La aplicación es para generar un pedido que llega a la puerta de tu casa, con servicio garantizado las 24 horas del día”, detalló el CEO de Laika México.

Desde su llegada al país, Laika ha apostado por un modelo integral que combina tecnología, logística y servicios veterinarios, permitiendo a los usuarios acceder a soluciones completas en un solo lugar. La compañía ha registrado crecimientos acelerados en la región, con incrementos de hasta 5 veces en ventas en etapas recientes y una expansión constante en su base de usuarios.

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Este crecimiento es parte de la estrategia de la marca para posicionarse como la comunidad pet lover más importante de Latinoamérica, la cual actualmente cuenta con más de un millón de usuarios activos en la región, quienes comparten una forma distinta de cuidar a sus mascotas.

Como parte de esta visión, la empresa presentó la membresía Laika Member, la cual por $499.00 pesos al año, ofrece beneficios interesantes para la comunidad, entre los que destacan:

Asistencia veterinaria 24/7

Envío y precios preferenciales en ciertos productos

Beneficios con aliados

Experiencias únicas

Con cada compra que haga un miembro de la membresía se le dará apoyo a perros y gatos sin hogar.

Un kit de bienvenida

Seguro de vida para las mascotas

Uno de los beneficios más importantes que tiene Laika Member, es una póliza de seguro operada por GNP Seguros, por fallecimiento por accidente que respalda con un apoyo de $2000 pesos. La cual es una forma de Laika de estar presentes cuando más se necesita, y de acompañar con respeto en un momento difícil.

“México es uno de los mercados más relevantes para la industria pet care a nivel global. Nuestro objetivo es construir un ecosistema que acompañe a las familias en cada etapa de vida de sus mascotas, integrando conveniencia, asesoría y bienestar”, añadió Eduardo Chedraui.

Laika prevé que el crecimiento del mercado estará impulsado por la humanización de las mascotas, el auge del e-commerce y la demanda de servicios especializados, por lo que refuerza su estrategia en México con entregas rápidas, curaduría veterinaria y un ecosistema digital adaptado a las nuevas necesidades de los petlovers.