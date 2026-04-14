Bitcoin pone a prueba el nivel de los 75,000 dólares; las criptomonedas se reactivan

Bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, subió este martes y superó momentáneamente los 75,000 dólares con lo que alcanzó su nivel más alto desde inicios de febrero, mientras el mercado evalúa si este impulso puede sostenerse.

El principal criptoactivo alcanzó un precio de 75,844.70 dólares por unidad al inicio de la sesión, e incluso superó momentáneamente el nivel de los 76,000 dólares. Aunque luego aminoró las ganancias y se mantuvo estable rondando los 74,300 dólares registrando un alza de 2.30%, según datos de la plataforma CoinMarketCap.

Los precios de las criptomonedas han estado en caída generalizada en los últimos meses, pero el repunte del martes ha generado una creciente ola de liquidaciones que ya supera los 701 millones de dólares en el último día, según datos de CoinGlass, con la mayoría proveniente de posiciones cortas, es decir, apuestas a que el precio de un activo bajará.

El Ethereum, la segunda criptomoneda más valiosa, avanzó 3.70% en 2,322.02 dólares por unidad, en tanto que, la criptomoneda nativa del ecosistema Binance, BNB avanzó 1.71% en 614.89 dólares; por su parte, Litecoin ganó cerca de 2.5% en 54.46 dólares.

Ripple (XRP) repuntó 1.28% en 1.35 dólares; Solana y Cardano subieron 1.16% y 0.98%, respectivamente, mientras que el criptomeme Dogecoin despegó 1.56 por ciento.

El apetito por el riesgo crece a medida que el conflicto en Medio Oriente parece enfriarse, gracias a un cese al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de otros indicadores positivos en el sector.

La capitalización de mercado de criptomonedas creció en 1.89% hasta los 2.5 billones de dólares. El índice de codicia y miedo, que mide el sentimiento del mercado cripto, se mantiene en 53 puntos, indicado que el mercado permanece “neutral”.

"En general, las últimas 24 horas reflejan un mercado que está comenzando a mostrar signos de reactivación," dijo Joel Kruger, estratega de mercado en LMAX Group. El analista destacó la mejora en los aspectos técnicos y una participación más amplia en el mercado cripto.

La próxima prueba para el rally criptográfico se presenta en los niveles actuales. Kruger indicó que el nivel de 76,000 dólares para bitcoin, donde el rebote a mediados de marzo se detuvo, es una resistencia clave.

Entorno optimista

Los productos de inversión en criptomonedas volvieron a cobrar vida la semana pasada, luego de que la mejora en las condiciones macroeconómicas generara un fuerte cambio en el sentimiento institucional, según datos publicados el lunes por el gestor de activos CoinShares.

Los 1,100 millones de dólares en entradas semanales marcaron el mejor desempeño semanal desde principios de enero, luego de que avances preliminares de un posible alto al fuego en Medio Oriente y datos de inflación en Estados Unidos más bajos de lo esperado restauraran la confianza de los inversores, según James Butterfill, director de investigación de CoinShares.

Los ETFs al contado de Bitcoin en Wall Street captaron la mayor parte de esta actividad con 833.2 millones de dólares en entradas semanales, según datos de Farside Investors.

Los volúmenes de negociación aumentaron 13% respecto a la semana anterior, hasta los 21,000 millones de dólares, según CoinShares, aunque esto sigue estando muy por debajo del promedio anual de 31,000 millones, lo que sugiere margen para una mayor recuperación.

El repunte institucional de la semana pasada se produce tras cinco semanas consecutivas de salidas por un total de 4,000 millones de dólares que nublaron el sentimiento del mercado durante marzo.