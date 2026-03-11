Precios del petróleo siguen al alza pese a liberación récord de reservas de la AIE

Los precios del petróleo continuaron al alza este miércoles a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo para compensar los problemas de suministro desde Oriente Medio.

En represalia por el ataque de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y atacó instalaciones energéticas en varios países del Golfo.

"Para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz", los 32 países de la AIE decidieron desbloquear 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas.

Sin embargo, los precios del petróleo siguieron aumentando, aunque sin alcanzar los aproximadamente 120 dólares por barril de principios de semana, lo que supuso un máximo desde 2022.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, subió un 4.76%, hasta 91.98 dólares en la jornada. Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, ganó un 4.55%, hasta 87.25 dólares.

El barril de petróleo es ahora 20 dólares más costoso que antes del conflicto en Oriente Medio.

El analista Helge Andre Martinsen, de la firma DNB Carnegie, señaló que las reservas liberadas por los países de la AIE, aunque sean un récord, representan solo una parte del suministro perdido.

Según sus estimaciones, las reservas liberadas pueden sumar unos 1.75 millones de barriles diarios, pero la pérdida de suministro sería de unos 11 millones de barriles.

"Ayudará, pero no representará una gran diferencia para el equilibrio mundial del petróleo a muy corto plazo", afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su país utilizará "un poco" de sus reservas estratégicas de crudo cuando le preguntaron por el repunte de los precios.

"Ahora mismo la reduciremos un poco, eso hará bajar los precios", dijo Trump en una entrevista con la cadena Local 12 de Cincinnati, Ohio, cuando le preguntaron si recurriría a esta reserva estratégica del país.