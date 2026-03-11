Tres buques son alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Tres buques ⁠han sido alcanzados por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz, ⁠dijeron este miércoles agencias de seguridad marítima y otras fuentes, y uno de los impactos provocó un incendio a bordo de un barco y ⁠obligó a la mayor parte de ⁠su tripulación a evacuarlo.

El buque granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa, fue atacado y sufrió daños a unas 11 millas náuticas al norte de Omán, según informaron dos fuentes de seguridad marítima.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) dijo más tarde, en referencia al incidente, que el incendio había sido extinguido y que no había habido impacto medioambiental. La tripulación necesaria permaneció en el buque.

Anteriormente, el buque portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, había sufrido daños menores por un proyectil desconocido a 25 millas náuticas (46 km) al noroeste de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, según dos fuentes de seguridad marítima.

Los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y el buque navega hacia un fondeadero seguro, añadieron las fuentes.

Un tercer buque, un granelero, también fue alcanzado por un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, según informaron empresas de seguridad marítima.

El proyectil había ⁠dañado el casco del Star Gwyneth, ⁠con bandera de Islas Marshall, dijo ⁠la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, que añadió que la tripulación del ⁠buque se encontraba a salvo.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz, una arteria clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, ha disminuido rápidamente desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

Los últimos incidentes elevan a al menos 14 el número de barcos que han sido atacados desde que comenzó el conflicto.