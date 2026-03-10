Irán desafía a Estados Unidos y amenaza a Donald Trump

Irán amenazó este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, y prometió no dejar salir ni una gota de petróleo de Oriente Medio mientras Estados Unidos e Israel continúen sus bombardeos.

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", escribió en X el jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, Alí Larijani, en un mensaje dirigido a Trump.

La república islámica repudió las declaraciones de la víspera de Trump, quien dijo que la guerra terminará "pronto" pero que golpearía "muy, muy duro" a Irán si continuaba paralizando el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del oro negro y del gas natural licuado que se consumen en el mundo.

Esta perspectiva causa temor en los mercados, que temen un repunte brusco de los precios de la energía.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, que ha respondido con una serie de represalias militares y acciones destinadas a perturbar el tránsito energético en la región.

"Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso", advirtió Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró que su país está "preparado" para continuar con la guerra "el tiempo que sea necesario".

Los comentarios del presidente estadounidense, que aseguró que la contienda "terminará pronto" provocaron una fuerte caída de los precios del crudo, ahora entre 86 y 90 dólares el barril, y repuntes en las bolsas, tanto en Asia al cierre como en Europa a la apertura.

También retrocedieron los precios del gas en Europa, alrededor de un 15 por ciento.

Además, para aliviar precios del crudo, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países

"Consecuencias catastróficas"

La explosión de los precios del petróleo causó inquietud en todo el mundo. En muchos países de Asia se formaron largas filas en las gasolineras, a veces en un ambiente tenso.

"Trabajo durante el día, solo puedo hacer fila para [repostar] mi moto por la noche. Esta guerra es una locura, todo se va a encarecer", se quejó Tuan Hung, de 33 años, en una gasolinera de Vietnam, donde el precio de la gasolina sin plomo subió alrededor de un 20% en diez días.

Por su parte, el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser, señaló que la reanudación del tráfico en el estrecho de Ormuz es "absolutamente crucial" y advirtió de las "consecuencias catastróficas" que podría acarrear un bloqueo prolongado.

Catar denunció los ataques "de ambos bandos" contra instalaciones energéticas, que sientan, dijo, un "peligroso precedente".

Ataques en el Golfo

En cuanto a los objetivos de la guerra, Trump no se ha pronunciado con claridad.

Washington ha llamado a un cambio de régimen o, en su defecto, a la formación de un gobierno en Teherán afín a sus intereses. El lunes, Trump dijo que "no está contento" con el nombramiento como líder supremo de Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, asesinado al inicio de la campaña militar israeloestadounidense.

La administración Trump afirma querer destruir las capacidades balísticas de Irán e impedir que se dote de la bomba atómica. Una intención que Teherán siempre ha negado tener.

Pese a las declaraciones de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló este martes que "aún no hemos terminado" en Irán, y defendió que su ofensiva le está "rompiendo los huesos" al poder de Teherán.

Su ejército anunció una nueva ola de bombardeos contra Teherán, donde periodistas de la AFP escucharon explosiones.

En tanto, Irán continúa con sus ataques de represalia contra territorio israelí y la infraestructura petrolera de sus vecinos en la región del Golfo.

Emiratos Árabes Unidos indicó que el ataque de un dron provocó un incendio en una zona industrial y Kuwait y Arabia Saudita dijeron que habían derribado aeronaves no tripuladas.

Por su parte, las autoridades de Baréin reportaron dos muertos en un bombardeo a un edificio residencial.

"Aquí solo hay civiles"

Las fuerzas israelíes también están bombardeando Líbano desde que el movimiento proiraní Hezbolá arrastró a su país a la guerra regional el 2 de marzo, al lanzar misiles contra Israel.

Israel advirtió de bombardeos en Tiro y Sidón, en el sur de Líbano, contra posiciones de Hezbolá y llamó a evacuar varios bloques de pisos.

"Este es un barrio residencial, el centro del pueblo. Aquí solo hay civiles. Este bombardeo busca hacernos daños para que la gente huya, nada más", declaró a AFPTV Nazir Saad, un habitante del distrito de Tayr Debba, en Tiro.

Los ataques israelíes han obligado a más de 667,000 personas a abandonar sus hogares en Líbano, de las que 100,000 lo hicieron en apenas 24 horas, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).