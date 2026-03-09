Se desinfla burbuja en mercado petrolero

La escalada de los precios del petróleo el pasado domingo y apertura de Asia, que llevó el precio del energético a incrementos cercanos al 30% en su precio, fue apagada.

Los mercados regresaron desde los máximos de la sesión y el precio de los crudos marcadores retornaron a niveles vistos la semana anterior; sin embargo, la volatilidad en esos commodities continuará.

Acciones como la instaurada por el G7 que informó que liberaría petróleo para disminuir el precio del energético, la declaración de Donald Trump, de reducir sanciones sobre la exportación del hidrocarburo, ayudaron a que las aguas se calmaran.

Los altos precios del barril de crudo, por arriba de los 100 dólares, preocupan a los mercados por su impacto en la inflación y el bajo crecimiento de las economías.

Sin embargo, el mandatario de Estados Unidos declaró a la televisión que tomaría el control del estrecho de Ormuz, que la guerra terminaría pronto y que reducía las sanciones petroleras a Rusia, para aliviar los precios del petróleo.

“Las alternativas son limitadas, como aprovechar las reservas estratégicas de petróleo, pero en comparación con la magnitud potencial de la interrupción del suministro si el Estrecho permanece cerrado por más tiempo, son una gota en el océano", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Los países del G7 dijeron que estaban preparados para implementar “medidas necesarias” en respuesta al aumento de los precios mundiales del petróleo, pero no llegaron a comprometerse a liberar reservas de emergencia.

Las acciones de las aerolíneas se vieron afectadas este lunes, mientras que las tarifas aéreas se dispararon debido a que la guerra con Irán hizo que los precios del combustible para aviones y otros tipos de petróleo se dispararan, lo que generó temores de una profunda caída de los viajes y la posibilidad de una paralización generalizada de los aviones.

Recuperan parte de lo perdido

En la jornada de este lunes, el precio del Brent cerró en 98.96 dólares el barril; esto es, un incremento de 6.76%, respecto del cierre del viernes pasado, después de vivir un repunte que llevó su precio a niveles cercanos a los 120 dólares la unidad.

El West Texas Intermediate (WTI) cerró en 94.77 dólares el barril, un aumento de 4.26%, respecto del cierre del pasado viernes. El referencial de América, también vivió una jornada en domingo por la tarde en la que su precio se incrementó hasta 28 por ciento.

La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se vendió este lunes en 88.96 dólares el barril, lo que representó un incremento de 6.36%, respecto del cierre de la semana pasada.

Los ministros de energía del G7 se reunirán virtualmente el martes por la mañana para debatir una posible liberación conjunta de reservas de petróleo, según informaron fuentes a CNBC. Cualquier decisión sobre la liberación de reservas se tomaría tras la reunión de los ministros de energía, indicaron. Los miembros del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.

El cierre del Estrecho provocó la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según un análisis de la consultora Rapidan Energy. Alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo se exporta a través del Estrecho.

Los precios del Brent podrían dispararse hasta los 135 dólares por barril si la situación actual se prolonga cuatro meses, afirmó Janiv Shah, vicepresidente de mercados petroleros de Rystad Energy.

Poco después de que el petróleo superara los 100 dólares al inicio de las operaciones el domingo por la noche, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que un aumento en los “precios del petróleo a corto plazo” era un “precio muy pequeño a pagar” por destruir la amenaza nuclear de Irán. “¡Sólo los tontos pensarían diferente!” añadió Trump.

Los países del Golfo Pérsico dejaron de producir crudo, ya que el crudo se acumula sin salida debido al cierre del Estrecho. Los petroleros se niegan a transitar por la estrecha vía fluvial por temor a un ataque iraní.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió el lunes que los petroleros “deben tener mucho cuidado” .

Gasolina en EU tuvo su mayor incremento

El precio de la gasolina en Estados Unidos experimentó su mayor repunte semanal en años debido a que la guerra en Irán, que ya lleva más de una semana, ha disparado los precios internacionales del petróleo.

En la semana que acaba de finalizar, el precio promedio de la gasolina regular en el vecino del norte tuvo un incremento 51.1 centavos, a 3.45 dólares por galón este lunes, de acuerdo con datos de la consultora GasBuddy.

Patrick De Haan, jefe de Análisis de Petróleo en Gas Buddy, resaltó que en solo una semana, los consumidores vieron como el precio de la gasolina se disparó a uno de los ritmos más rápidos de los últimos años, tras el cierre del estrecho de Ormuz. (Con información de Agencias y Sebastián Díaz)