Peso mexicano se aprecia frente al dólar y cotiza debajo de las 18 unidades en la víspera de Navidad

El peso mexicano avanzaba ligeramente la mañana de este miércoles, mientras los inversionistas asimilaban un informe sobre la salud del mercado laboral estadounidense, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez ⁠debido a las festividades navideñas.

La moneda mexicana cotizaba en 17.8844 unidades por billete verde, con una ganancia marginal de un 0.06%, a medida que el índice ⁠dólar caía a un mínimo de dos meses y medio frente a una cesta de divisas referenciales.

"Para el día, con una actividad parcial de la bolsa estadounidense por Navidad se espera que el peso oscile en un rango muy corto de 17.80–17.95 unidades por dólar, con sesgo apreciatorio si se mantiene el apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de ⁠inversiones IMB Capital Quants.

En Estados Unidos se dio a conocer ⁠que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 10,000 durante la semana finalizada el 20 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 214,000.

El dólar se encamina a su peor año desde 2017

El dólar estadounidense retrocedía este miércoles y se preparaba para su mayor caída anual desde 2017, posiblemente con más por venir, en un momento en que los inversores apuestan a que la Reserva Federal tendría margen para recortar aún más los tipos el próximo año, incluso cuando la mayoría de sus pares parecen haber terminado con la flexibilización.

La sólida lectura del PIB estadounidense del martes no logró mover el dial en la perspectiva de los tipos, dejando a los inversores valorando aproximadamente 2 recortes de la Fed en 2026.

El euro y la libra esterlina ⁠alcanzaban este miércoles nuevos máximos de tres meses, aunque se mantenían estables en 1.180 y 1.3522 dólares respectivamente.

Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar caía a un mínimo de dos meses y medio de 97.767. Estaba en camino de perder un 9.8% en el año, lo que marcaría su caída anual más pronunciada desde 2017. Cualquier debilidad adicional en la última semana del año resultaría en su mayor caída desde 2003.

El dólar ha tenido un año tumultuoso, azotado por los caóticos aranceles del presidente Donald Trump que provocaron una crisis de confianza en los activos ⁠estadounidenses a principios de este año, mientras que su creciente influencia sobre la Fed también ha suscitado preocupación sobre su independencia.

Por el contrario, el euro ha subido algo más del 14% en lo que va de año, lo que le sitúa en la senda de sus mejores resultados desde 2003.

La mayoría de las divisas han perdido terreno frente a metales preciosos como el oro, que este miércoles alcanzaba un nuevo máximo histórico.

Las divisas de los países europeos más pequeños, a menudo poco endeudados, han sido las que mejor comportamiento han tenido este año.

El dólar ha cedido un 12% frente a la corona noruega, un 13% frente al franco suizo y un 17% frente a la corona sueca, que tocaba su nivel más bajo desde principios de 2022.