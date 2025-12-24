Infonavit soluciona créditos impagables: cómo saber si eres beneficiario

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) concretó la reestructuración de 4 millones 856,000 créditos impagables, un universo de financiamientos que, pese al pago puntual de los trabajadores, no permitía liquidar la deuda y mantenía saldos crecientes durante años.

El director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, informó que estos créditos ya fueron modificados y ahora se encuentran en condiciones de ser liquidados por los derechohabientes.

La estrategia se implementó desde el inicio de la actual administración federal, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de resolver una de las principales distorsiones del sistema de crédito para la vivienda en México.

“Nos comprometimos a reestructurar esos millones de créditos impagables antes de que terminara el 2025 y ya lo conseguimos. Más de 4 millones de créditos hoy están en condiciones de ser liquidados por los derechohabientes”, declaró Romero.

¿Qué son los créditos impagables?

Los llamados “créditos impagables del Infonavit” se caracterizan porque, pese al pago constante de intereses y capital, el monto total de la deuda seguía en aumento.

De acuerdo con el Infonavit, algunos acreditados enfrentaron esta situación durante 20 o incluso 25 años, sin posibilidad real de cerrar su compromiso financiero.

“Cuando llegamos al Infonavit hace poco más de un año nos encontramos con 4.8 millones de créditos impagables. Aunque la gente pagara sus intereses y su capital, el crédito seguía subiendo. Una verdadera injusticia, un acto de corrupción, una canallada para millones de familias que se esforzaban por pagar, pero no la veían venir”, comentó el director del instituto.

Tipos de apoyos otorgados

La reestructura que ha aplicado el Infonavit se adaptó a las condiciones de cada crédito. En algunos casos se aplicaron descuentos al saldo; en otros, reducciones en la tasa de interés o en la mensualidad. También hubo financiamientos en los que se descontó el total de la deuda, por lo que quedaron completamente liquidados.

Del total de créditos atendidos:

238,000 obtuvieron beneficios equivalentes al pago total del adeudo.

1 millón 258,000 obtuvieron reducción de saldo .

. 3 millones 360,000 recibieron algún tipo de reestructura.

Cómo consultar los beneficios

El Infonavit adelantó que próximamente cualquier persona acreditada podrá ingresar a la plataforma oficial del instituto y consultar la situación de su crédito.

El acceso podrá realizarse con nombre, Número de Seguridad Social o Número de Crédito, con el fin de conocer el estado previo del financiamiento, las nuevas condiciones tras la reestructura y el beneficio obtenido.