El oro, la plata y el platino abren prolongando su racha récord: ¿A cuánto cotizan?
El oro superó por primera vez los 4,500 dólares la onza este miércoles, mientras que la plata y el platino también tocaron nuevas cotas históricas en la apertura.
El oro superó por primera vez los 4,500 dólares la onza este miércoles, mientras que la plata y el platino también tocaron nuevas cotas históricas, ya que la demanda de refugio y las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos el año que viene siguen elevando el atractivo especulativo por los metales preciosos.
A las 10:23 GMT, el oro al contado subía un 0.1%, a 4,493.76 dólares la onza, tras marcar un máximo histórico de 4,525.19 dólares más temprano en la sesión.
Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 0.3%, a 4,520 dólares.
La plata tocó un pico de 72.7 dólares y cotizaba más tarde con un alza del 0.9%, a 72.09 dólares la onza, mientras que el platino alcanzó un máximo de 2,377.5 dólares antes de recortar avances y subir un 0.3%, hasta los 2,282.7 dólares.
El paladio perdía un 2.5%, hasta los 1,815.25 dólares, retrocediendo tras tocar su máximo en tres años.
"La falta de factores bajistas y el fuerte impulso, todo ello respaldado por unos fundamentos sólidos —que incluyen las continuas compras de los bancos centrales, la caída del dólar y cierto nivel de demanda de refugio— está apoyando al oro", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com .
"Otros metales básicos, como el cobre, han subido, lo que apoya a todo el complejo de materias primas en términos de metales", agregó.
El oro acumula una mejora superior al 70% este año, la mayor desde 1979, ya que los inversores acuden en masa a activos refugio en medio de las tensiones geopolíticas y expectativas de que la Reserva Federal continúe flexibilizando la política monetaria.
Los activos que no devengan intereses, como el oro, tienden a ir bien en un entorno de tasas bajas.
La plata ha subido más de un 150% en lo que va de año, superando al lingote gracias a la fuerte demanda de inversión, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y el aumento de su uso industrial.