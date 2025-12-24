Entrevista de salida: ¿Por qué es importante para prevenir la rotación laboral ?

Dejar ir a un trabajador sin una encuesta de salida es una pérdida de información valiosa para la empresa, no sólo sobre los motivos del excolaborador sino de qué puede mejorar la organización para reducir el riesgo de rotación laboral.

La recopilación de esta información aporta datos a las empresas y sus áreas de Recursos Humanos (RH) que, una vez analizados, aportarán un mayor conocimiento de la cultura laboral y del por qué el personal decide renunciar.

“A todos los empleados que se iban les hice una entrevista de salida personalizada. No les mandé un formato, no. Hablamos con ellos y tuvimos una entrevista para entender las razones por las cuales se iban”, comparte Norma Godínez, directora de Recursos Humanos de Kelly México, sobre cómo actúo para prevenir la rotación laboral.

En su experiencia, los trabajadores apelaban a “problemas personales” como el motivo de su renuncia; Godínez propuso entrevistar a los que se iban para conocer el significado de dichos conflictos.

“Ese contacto personal y esa conexión con tu colaborador a pesar de que haya decidido irse nos ha ayudado muchísimo”, destaca.

Por qué es útil una entrevista de salida al trabajador que renuncia

La encuesta de salida permite a las empresas descubrir cuáles son las necesidades de los colaboradores y con esa información diseñar los paquetes de beneficios más allá de un salario que motiven a los empleados a quedarse.

El toque personalizado es clave para que el colaborador que se va sienta que es escuchado y comparta sus experiencias en el trabajo que ahora deja.

“El contacto personal hace la diferencia. Si les mandas un formatito no lo llenan”, agrega.

La confidencialidad es un elemento clave para que el colaborador se abra y se le permita expresar no sólo por qué se va sino comparta qué puede mejorar la organización.

“Lo que buscamos es información importante para que no sigamos perdiendo más talento y que las condiciones de los compañeros que se quedan mejoren”, refiere.

Cómo hacer la entrevista de salida

La encuesta o entrevista de salida es una conversación estructurada entre el trabajador y el área de Recursos Humanos o bien el jefe del colaborador que se va, señala Michael Page.

Esta conversación debe garantizar el respeto entre ambas partes y aclarar al colaborador que será confidencial, para generar confianza y apertura en el diálogo.

“Es importante recordarles que se trata de conversaciones confidenciales y generar previamente un ambiente de confianza con ellos para que se puedan sentir lo más cómodos posibles de cara a expresar su opinión”, explica el reporte de Michael Page.

Para la organización es una oportunidad que ayuda a identificar problemas que motivan la rotación de personal. También permitirá diseñar mejores paquetes de compensación para mejorar las condiciones de quienes se quedan.

Otro aspecto relevante es observar si hay congruencia entre los valores de la empresa y lo que sucede en el día a día. Con la información recabada RH tendrá elementos para buscar el talento no sólo que cubra la vacante, sino también para otras posiciones.

Algunas de las preguntas que incluye una entrevista de salida son: