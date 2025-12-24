¿Cuál será el clima esta Nochebuena 2025?: Pronóstico para miércoles 24 de diciembre

Las autoridades meteorológicas en México proyectan contrastes climáticos en las distintas regiones del país, y lluvias en algunas regiones para este 24 de diciembre del 2025.

En este día que millones de familias mexicanas se reúnen para celebrar Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) mantiene un pronóstico que invita a la prevención y la planificación de actividades al aire libre debido a condiciones climáticas diversas en todo el territorio.

Para este día festivo, el pronóstico del tiempo indica que canales de baja presión asociados con sistemas meteorológicos sobre el noreste, oriente y sureste del país favorecerán lluvias de variada intensidad en amplias regiones del país, especialmente en los estados del Golfo de México, el sureste y parte del centro.

¿Dónde va a llover esta Nochebuena?

SMN prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en entidades como Baja California, Veracruz (incluidas las regiones de Los Tuxtlas, Olmeca y Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Asimismo, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Yucatán y diversas zonas de Veracruz y Puebla, mientras que intervalos de chubascos moderados podrían registrarse en estados del noreste y centro-este del país como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y partes de Veracruz.

También se estiman lluvias aisladas en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y el Estado de México, lo que indica que gran parte del territorio nacional puede experimentar algún grado de precipitación a lo largo del día.

Calor y heladas, en el norte del país

Estas condiciones contrastan con otras zonas del norte y occidente donde predominarán ambientes más cálidos y secos, con máximas que incluso podrían alcanzar hasta 35°C en regiones como Sinaloa, según estimaciones recientes de CONAGUA. ￼

En contraste, otras regiones también del norte del país seguirán experimentando temperaturas bajas con posibles heladas, producto del paso de sistemas frontales que han generado un descenso térmico notable en áreas elevadas; ello mantiene activa la recomendación de abrigarse especialmente durante las horas nocturnas y al amanecer. ￼

Las familias que celebran hoy están llamadas a tomar en cuenta estas condiciones: aunque la temperatura y las precipitaciones variarán significativamente de una entidad a otra, la posibilidad de lluvia, vientos y cambios inesperados en el clima exige medidas de precaución, sobre todo para quienes transitan por carreteras o planean actividades al aire libre. ￼

El SMN, fuente oficial de estos pronósticos, subraya que estas condiciones se enmarcan dentro del patrón típico de la temporada invernal, en la que influyen frentes fríos, canales de baja presión y la variabilidad climática regional. ￼

En esta fecha tan significativa para la sociedad mexicana, el llamado de las autoridades meteorológicas es claro: informarse regularmente sobre las actualizaciones del pronóstico en las localidades en las que residen o en donde transitarán; también se invita a la población a planear con anticipación y adaptar celebraciones y desplazamientos a las condiciones del tiempo.