Wall Street abre sin cambios a la espera de un "rally de Santa Claus" antes de feriado de Navidad

Wall Street se mantenía prácticamente plano en la jornada de Nochebuena abreviada de este miércoles, mientras los operadores esperan a ver si las acciones pueden extender las ganancias récord en un periodo estacionalmente fuerte para los mercados.

El índice de referencia S&P 500 se situaba a un 0.1% de su máximo histórico intradía, tras alcanzar un cierre récord el martes, mientras los inversores evaluaban una serie de datos que mostraban un panorama mixto de la economía estadounidense ⁠y mantenían sin cambios las expectativas de relajación monetaria para el próximo año.

El promedio industrial Dow Jones subía 39.02 puntos, o 0.08%, a 48,481.43, el S&P 500 ganaba 0.12 puntos, o 0.01%, a 6,909.91 y el Nasdaq Composite perdía 28.64 puntos, o 0.12%, a 23,533.20.

La economía estadounidense creció a su ritmo más rápido en dos años en el tercer trimestre, según los datos del gobierno del martes, que se retrasaron por un cierre federal de 43 días. Sin embargo, el empeoramiento de ⁠la confianza de los consumidores en diciembre y una lectura plana de la producción fabril en noviembre atenuaron las perspectivas.

Los datos de este miércoles mostraron que las nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente la semana pasada.

"A pesar de la volatilidad estacional, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo se mantienen en rangos coherentes con unas condiciones relativamente estables del mercado laboral y no cambian nuestras perspectivas para el mercado laboral o la política de la Reserva Federal", declaró Nancy Vanden Houten, economista jefe de Oxford Economics.

Las recientes subidas de las acciones estadounidenses han alentado las esperanzas de un "rally de Santa Claus", un fenómeno estacional en el que el S&P500 registra ganancias en los últimos 5 días bursátiles del año y los 2 primeros de enero, según Stock Trader´s Almanac.

El periodo comienza este miércoles y se extiende hasta el 5 de enero.

El "indicador del miedo" de Wall Street, rondaba su nivel más bajo desde diciembre de 2024.

⁠Es probable que el volumen de operaciones siga siendo escaso, ya que los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán el miércoles a las 18:00 GMT y permanecerán cerrados ⁠este jueves por la Navidad.

La renta variable estadounidense ha sufrido fuertes oscilaciones este año, ya que los titulares relacionados con los aranceles, la preocupación por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial y el rápido cambio de las expectativas sobre las tasas de interés han disparado la volatilidad.