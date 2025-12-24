El valor de la palabra

La inteligencia es la capacidad de resolver problemas vitales. José Antonio Marina

Tiempos de destaparse de manera adelantada, lo mismo en Nuevo León que en San Luis Potosí, y ahora uno de tantos hermanos cómodos de Ricardo Monreal, aún coordinador de los diputados morenistas, ponen en el centro del debate las candidaturas familiares a las gubernaturas, en estos tres casos y los que se acumulen.

La lucha por el poder político y por supuesto el control de los presupuestos públicos para la contratación y asignación directa de obras y servicios, para familiares y amigos, pareciera ser la constante de la problemática partidista de la Cuarta Transformación.

Un cierre de año sin senadores y diputados en sesiones, pero se habla de un periodo extraordinario en 2026, antes de la apertura del año calendario legislativo, con una agenda hasta hoy sin prioridades, ahí es donde la inteligencia de la presidenta Sheinbaum debe imponerse, por encima de intereses mezquinos de grupos del perredismo, incrustados en Morena.

Imposición de cargas fiscales a los juegos electrónicos y el freno de tajo, por las dificultades de determinar que es violencia, o buscar otros mecanismos para combatir la violencia cibernética, no es imponiendo ni prohibiendo, falta imaginación para la creación de publicidad que permita dimensionar los daños a la niñez mexicana en el uso de computadoras o aparatos móviles.

Estamos ante rebeldías que tienen su origen en el pasado reciente, políticamente incorrectos quienes declaran a favor de las herencias en cargos de elección popular, lo que debiera importar en el senado de la república, entre otros temas de relevancia, son los más de 70 juicios en tribunales, por litigios laborales y civiles.

En la denominada Cámara baja, la de las diputadas y diputados, más preocupados por el futuro inmediato, manjar políticos los congresos locales, las alcaldías, pero no están haciendo leyes que permitan a los ciudadanos transitar sin sobresaltos, al contrario, restricciones, mayor vigilancia y fiscalizaciones, es parte de su agenda también.

Cuando la credibilidad es cero, o doble cero para el dirigente de unos cuantos priistas, que gozan de fuero y dinero, en esa endeble estructura partidista, ahora Alejandro Moreno, que le fascina que le digan “Alito”, traza ruta de candidaturas con personajes que no tendrán cabida en Morena.

El Verde Ecologista de Velazco tendrá también un juego importante en el tablero de las definiciones en 2027, y ahora se siguen adelantando, como midiendo hasta donde Luisa María Alcalde y el hijo, este sí incómodo del ex presidente López Obrador, “Andy”, puedan lograr el entendimiento entre lo que quiere Claudia Sheinbaum, y lo que los grupos radicales de su partido desean.

No está fácil la tarea política, porque la Secretaría de Gobernación está lejos de ser un punto de encuentro y de soluciones, solo es al parecer escucha, por ello se afirma de la salida de su titular en enero próximo, entre otros cambios o relevos en el gabinete legal y ampliado.

ENTRE LÍNEAS

A la expectativa el mundo globalizado, Estados Unidos aprieta a Venezuela en medidas coercitivas en alta mar, el ahorcamiento económico prevé la caída del régimen de Maduro.