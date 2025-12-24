¿Ser llevado al Torito es causa de despido? Esto dice la ley sobre faltar al trabajo por detención

El metro de la Ciudad de México ofrece una constancia oficial para argumentar el motivo por el cual se llega tarde al trabajo, un justificante médico respalda una falta. ¿Ser detenido en El Torito es válido para justificar inasistencias?

El Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como El Torito es un lugar altamente concurrido en las vísperas de Navidad y Año Nuevo; si una persona comete una falta administrativa estipulada en el Reglamento de Tránsito puede ser detenida hasta por 36 horas, es decir, un día y medio.

Las detenciones ocurren cuando las personas ingieren bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, conducen vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos, en esos casos, tras realizar la prueba del alcoholímetro, el vehículo es remitido al depósito vehicular, popularmente llamado Corralón.

Las personas son presentadas ante el Juzgado Cívico, el cual fija un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas. A quienes conducen en estado de ebriedad se les imponen seis puntos, y al acumular 12 se les cancela la licencia de conducir.

¿Se puede justificar una falta por detención en El Torito?

Una falta al trabajo por haber sido detenido en el Centro de Sanciones Administrativas no es justificable. La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala en su artículo 42 que el arresto o prisión preventiva del trabajador son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo.

Lo anterior significa que ni el empleado tiene la obligación de prestar sus servicios en el tiempo que esté suspendida la relación, y el patrón a su vez no está obligado a pagar el salario, pero eso no es motivo para despedir al trabajador, y este último deberá presentarse al día siguiente.

Por ejemplo, si un trabajador labora de lunes a sábado y es detenido la noche del miércoles y sale el viernes en la tarde, se debe presentar el sábado en su horario regular, pero si la detención fue el jueves y la liberación el sábado se presenta el lunes.

Aunque los artículos 46 y 47 de la legislación prevén que el patrón puede rescindir la relación laboral en cualquier momento por una causa justificada, no se menciona que la detención en El Torito sea una de ellas, aunque sí se consideran como motivos justificados presentarse en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún narcótico o droga.

A lo anterior se suman faltas de probidad u honradez, actos de violencia, actos inmorales, de hostigamiento y/o acoso sexual en el trabajo, así como perjuicios materiales graves con negligencia que en muchos casos ocurren por la ingesta de alcohol, por ello es recomendable evitarlo.

Asimismo, es causa de despido justificado una sentencia que imponga al trabajador una pena de prisión, lo cual no aplica a quienes terminan en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, ya que son detenidos por faltas administrativas y no por un delito.

No obstante, la LFT también dice que si un trabajador tiene más de tres faltas sin permiso del patrón o sin causa justificada en un período de 30 días se puede rescindir la relación laboral, lo que significa que con la falta número cuatro procede el despido.

Detenidos en El Torito en 2025

Si una persona es detenida y llevada a El Torito, el Juez Cívico determinará el tiempo del arresto, el detenido dará sus datos y objetos personales; en algunos casos se le permite hacer una llamada, para lo cual se recomienda contactar a un familiar, quien podría notificar al empleador sobre la situación del trabajador.

Durante su detención puede recibir visitas de 15:30 a 17:00 horas de lunes a viernes y de 15:00 a 17:00 horas los sábados, domingos y días festivos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en el último mes de 2024 se registraron más de 1700 detenciones de personas que no pasaron el alcoholímetro, 57 en la víspera de Navidad y 70 en la de Año Nuevo; mientras que del 12 al 21 de diciembre de 2025 se han remitido 648 personas a El Torito, dato que podría incrementar en Nochebuena y el 31 de diciembre.