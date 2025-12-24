Tequila obtiene reconocimiento y protección en Emiratos Árabes Unidos

Guadalajara, Jal. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el país número 58 en reconocer la Denominación de Origen Tequila (DOT), y con ello se suma a la protección y reconocimiento internacional de la bebida más representativa de México.

"Es muy importante resaltar que este país en su legislación está jurídicamente imposibilitado para otorgar registros a bebidas alcohólicas, por lo que resulta especialmente importante el haber obtenido el registro en la clase 42, que está orientada a los servicios de análisis, control de calidad y autenticación que brinda el Consejo Regulador del Tequila; es decir, se está otorgando la exclusividad al CRT para la certificación de Tequila en dicho país”, comentó Rodolfo Villarruel, responsable del área de Asuntos Internacionales en el CRT.

A ese país situado en el Medio Oriente, y conformado por los emiratos de Abu Dhabi (la capital), Dubái, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah, se exportaron más de un millón de litros de tequila en 2024, cifra similar a las exportaciones del presente año, de acuerdo con los registros del CRT.

Villarruel Franco indicó que las gestiones para lograr el reconocimiento del tequila en Emiratos Árabes Unidos iniciaron en 2021 con el envío de la documentación requerida en esa nación.

"Uno de los mayores retos fue legalizar todos los documentos necesarios, una vez que enviamos los documentos a este país, en realidad todo fue más fluido y rápido, logrando así ya finalmente obtener el registro a finales de este año 2025 para la palabra Agave y la palabra Tequila”, enfatizó.

Al reconocimiento de la DOT en Emiratos Árabes Unidos, se suman otras acciones realizadas por el CRT este 2025 en este país, como la Profesionalización en la Cultura del Tequila dirigida a personal de establecimientos en Dubái y Abu Dhabi, así como el monitoreo físico en puntos de venta, abundó el vocero del Consejo.