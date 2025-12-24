BMV cae desde máximo histórico en sesión corta por Navidad; acciones de Ollamani toman vuelo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía la mañana de este miércoles por un ajuste de posiciones tras una racha de cuatro ⁠jornadas de ganancias que la llevaron a anotar en la víspera un nuevo récord máximo ⁠de 65,683 puntos.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC descendía un 0.29% a 65,407.41 unidades, en los primeros negocios de una sesión más corta de lo habitual por las celebraciones de Navidad.

Los títulos de la productora de tequila José Cuervo encabezaban ⁠el retroceso, con un 2.34% menos hasta los ⁠20.85 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, que restaban un 0.98% para colocarse en los 950.03 pesos.

La BMV finalizará sus operaciones al mediodía.

Ollamani sube tras alianza del América con General Atlantic

Las acciones de la firma mexicana Ollamani subían en la apertura de miércoles después de que anunció ⁠en la víspera que formó una alianza con el fondo de inversión estadounidense ⁠General Atlantic para crear una entidad que será propietaria del club América y su emblemático estadio (Azteca, ahora Banorte por la celebración del Mundial 2026).

Los títulos de Ollamani, que conservará una participación de control en la nueva entidad llamada Grupo Águilas, ascendían 2.45% a 83.13 pesos poco ⁠después de la apertura, aunque momentos antes llegaron a ganar momentáneamente cerca de un 6 por ciento.

