Peso se aprecia frente al dólar y alcanza su nivel más fuerte desde mediados de 2024

El peso mexicano avanzó el martes y se ubicó en su nivel más fuerte desde julio de 2024, impulsado por un dato de inflación local menor a lo previsto, que reforzó las expectativas de que el Banco de México podría pausar su ciclo de recortes a la tasa de interés, además de un debilitamiento generalizado del dólar.

Al cierre de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.9156 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 6.60 centavos, equivalente a 0.37% respecto al cierre previo, de acuerdo con cifras del Banco de México.

Con este movimiento, la moneda local alcanzó su mejor nivel desde el 22 de julio del año pasado, cuando cerró en 17.9408 pesos por dólar.

Analistas de Monex Casa de Bolsa señalaron que, hacia el overnight, prevén un rango de cotización entre 17.90 y 17.99 unidades, “respaldado por la resiliencia del peso y la debilidad del dólar, en un contexto de escasa información económica relevante durante la jornada de mañana”.

En contraste, el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas principales, retrocedió 0.34% para ubicarse en 97.94 puntos, su nivel más bajo en poco más de dos meses, afectado por el avance de sus principales contrapartes.

El dólar se debilitó pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos mostró un crecimiento superior al anticipado en el tercer trimestre, impulsado por un sólido gasto de los consumidores.

Las primeras estimaciones mostraron un aumento del PIB del 4.3%, mucho mayor que la previsión de los economistas de un 3.3 por ciento.

En el ámbito local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación general de la primera quincena de diciembre fue de 0.17%, por debajo de la previsión de los analistas de 0.30%. A tasa anual, la inflación se moderó a 3.72% desde el 3.99% previo, permaneciendo dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México.