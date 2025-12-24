Experiencias, identidad y comunidad: lo que hoy buscan los viajeros de eventos

Los viajes vinculados con congresos, convenciones y reuniones profesionales atraviesan una etapa de transformación. Más allá de la agenda corporativa, los asistentes buscan hoy experiencias con valor, vínculos reales y un sentido de pertenencia con los destinos que visitan. Así lo revela el IBTM World Trends Report 2026, elaborado por RX, empresa global dedicada a la organización de eventos y exposiciones.

El estudio analiza las tendencias que están definiendo el rumbo de la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), un segmento estratégico que moviliza a millones de viajeros en todo el mundo y que genera impacto directo en sectores como turismo, hotelería, gastronomía, transporte y servicios especializados. Comprender la evolución de estos viajeros se vuelve esencial para los destinos y empresas que buscan mantener su competitividad en un entorno cambiante.

La economía de la experiencia gana terreno

El reporte señala que los eventos corporativos ya no se conciben como encuentros formales, sino como plataformas para vivir experiencias que conecten con el propósito y la cultura del destino. La llamada "economía de la experiencia" se consolida como el eje central de la industria.

Hoy los participantes valoran entornos que integren lo profesional con lo sensorial, donde el contenido se complemente con actividades culturales, gastronómicas y sociales que extiendan la vivencia más allá del salón de reuniones. Para los organizadores, esto implica diseñar eventos con un enfoque integral, en el que la logística, la narrativa y el contexto local sean parte de una misma estrategia.

Catas de bebidas son un atractivo para los asistentes MICE.foto: afp

Identidad y participación local

La autenticidad se ha convertido en un factor determinante. De acuerdo con el informe, los asistentes prefieren eventos que reflejen la identidad del destino: su gastronomía, su historia, su talento creativo y su carácter social. Involucrar a la comunidad local no solo mejora la percepción de los visitantes, sino que también amplifica el impacto económico y social del encuentro.

Cada vez más ciudades apuestan por integrar proveedores locales, artistas y emprendedores en la cadena de valor de sus eventos, generando un círculo virtuoso entre cultura, turismo y negocio. De esta manera, los congresos y convenciones dejan de ser actividades aisladas para convertirse en motores de desarrollo regional.

Tecnología con enfoque humano

Otro hallazgo clave del IBTM World Trends Report 2026 es el equilibrio que los asistentes buscan entre la innovación tecnológica y la interacción humana. Si bien la inteligencia artificial y las herramientas digitales han mejorado la planeación, operación y medición de los eventos, los participantes valoran cada vez más el contacto directo y la conversación presencial.

En un contexto de trabajo híbrido y sobreexposición digital, los encuentros presenciales se reafirman como espacios para fortalecer la confianza y generar relaciones de largo plazo. La tecnología es un facilitador, pero no sustituye el valor de lo humano, destaca el estudio.

Bleisure: la combinación de negocio y placer

El fenómeno del bleisure —la mezcla entre viajes de negocios y actividades de ocio— continúa en expansión. Los asistentes aprovechan su estancia para conocer el destino, disfrutar de la oferta cultural o participar en experiencias turísticas.

Para los destinos, esto representa una oportunidad de extender la estadía promedio y diversificar el gasto turístico, generando mayor derrama económica. Al mismo tiempo, fortalece la imagen del destino como un lugar atractivo no solo para trabajar, sino también para disfrutar.

Nuevas expectativas y retos

El reporte concluye que el valor de los eventos ya no se mide por el número de asistentes o el tamaño del recinto, sino por la capacidad de generar experiencias significativas, conectar con la identidad del destino y fortalecer los lazos con las comunidades locales.

Para los organizadores, esto implica repensar los formatos, los contenidos y los indicadores de éxito. Para los destinos, representa una oportunidad de posicionarse como actores activos en la construcción de experiencias que integren negocio, cultura y sostenibilidad.

En un contexto de incertidumbre económica y transformación digital, la industria MICE mantiene su papel como motor del turismo global. Su evolución apunta hacia una visión más humana, colaborativa y localmente integrada, donde cada evento se convierte en una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y la conexión entre personas.