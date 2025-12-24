ENOE reporta la pérdida de 1 millón de empleos en noviembre

El mercado laboral registró un nuevo tropiezo mensual y reportó para noviembre la pérdida de un millón 58,179 empleos, todos ellos concentrados en la economía informal y la gran mayoría de mujeres, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas que perdieron una plaza en noviembre pasaron a la población inactiva, lo que permitió que la tasa de desempleo se ubicara en 2.7%, un aumento marginal respecto de octubre.

A decir de Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, si bien la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos, esto se debe precisamente a que hay una menor participación laboral, la cual pasó de 59.9 a 58.9% en el mes reportado.

De hecho, al considerar precisamente a las personas desalentadas que salieron del mercado laboral pero que están disponibles para trabajar, lo que se conoce como desempleo extendido, esta tasa aumentó a 10.7%, tras reportar un nivel de 10.1% el mes anterior.

De esta manera, con el dato del Inegi para noviembre, la segunda baja mensual más importante del año, el acumulado de creación de empleo en 2025 alcanza a penas el medio millón de nuevas plazas de trabajo.

“Los resultados de noviembre refuerzan las señales de una moderación gradual del mercado laboral hacia el cierre de 2025, lo que se mantiene en línea con el bajo crecimiento de la actividad económica observado en el año”, expresó Quiroz Zamora.

Pérdida se concentra en informalidad y mujeres

En el balance mensual, en el renglón de la economía formal se reportó la generación de 46,510 plazas, mientras que en la informalidad se perdieron un millón 104,689 puestos de trabajo. Con este comportamiento, la tasa de informalidad descendió de 55.7 a 54.8% respecto a octubre.

Por género, del total de empleos perdidos en noviembre, el 94.1% fueron de mujeres (996,061 plazas) y 5.2% de hombres (62,118 plazas).

Con este dato, la tasa de participación laboral de las mujeres fue de 45.1%, mientras que la de los hombres fue de 74.6%, ambas con una disminución anual de 1.6 y 0.8 puntos porcentuales, respectivamente.