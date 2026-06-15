Indicadores del 15 al 19 de junio: Consumo privado, actividad económica y decisión de la Fed

Esta semana, la agenda de indicadores económicos será moderada. La atención de los mercados se centrará en la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal con Kevin Warsh como su presidente. Sus comentarios serán clave para las expectativas de tasas en el contexto de una mayor inflación por la guerra en Oriente Medio.

En México se publicarán reportes sobre el comportamiento de la industria manufacturera, el consumo privado y la actividad económica mensual.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes tanto para el lunes como para el viernes en México, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Martes 16 de junio: Consumo privado

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (abril)

Indicador Oportuno del Consumo Privado (mayo)

Como cada semana, el Banco de México publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte permite evaluar la demanda de instrumentos como Cetes y Bonos M, además de ofrecer señales sobre las expectativas de los inversionistas respecto a la trayectoria futura de las tasas de interés.

Además, el Inegi divulgará la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera correspondiente a abril en cifras preliminares. El indicador proporciona información sobre producción, empleo, remuneraciones y horas trabajadas en el sector manufacturero, uno de los principales motores de la economía de México.

También se espera el Indicador Oportuno del Consumo Privado de mayo, en cifras preliminares. Este reporte busca anticipar el comportamiento del gasto de los hogares antes de la publicación de las cifras definitivas, ofreciendo señales tempranas sobre la fortaleza de la demanda interna y del crecimiento económico.

Miércoles 17 de junio: Anuncio de la Fed

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (mayo)

Ventas minoristas de Estados Unidos (mayo)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Decisión de política monetaria de la Reserva Federal

Inflación de la zona euro (mayo)

El Inegi publicará el Indicador Oportuno de la Actividad Económica correspondiente a mayo en cifras preliminares, que ofrece una estimación anticipada sobre el desempeño de la economía mexicana antes de la publicación del IGAE, permitiendo evaluar posibles cambios en el ritmo de crecimiento económico.

En Estados Unidos se divulgarán los datos de ventas minoristas de mayo. Sus resultados ayudan a evaluar la evolución del gasto de los consumidores y constituyen una referencia clave para evaluar la fortaleza de la demanda interna, que representa la mayor parte de la actividad económica estadounidense.

La Administración de Información Energética publicará sus inventarios semanales de petróleo crudo. El reporte permite monitorear el equilibrio entre oferta y demanda energética y suele influir en la evolución de los precios internacionales del petróleo, especialmente en un contexto de incertidumbre geopolítica.

La atención de los mercados estará en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. No se esperan cambios en la tasa de referencia, pero los operadores buscarán señales sobre la trayectoria futura de la política monetaria ante las crecientes expectativas de un alza al cierre del año por la elevada inflación.

Cabe mencionar que esta será la primera conferencia para el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien encabezará la rueda de prensa posterior al anuncio. Los mercados prestarán especial atención a sus comentarios, sobre todo ante las dudas por su cercanía con el presidente estadounidense, Donald Trump.

La zona euro dará a conocer la inflación en mayo. El indicador será seguido de cerca por los mercados debido a su relevancia para las decisiones del Banco Central Europeo y porque permite evaluar si las presiones inflacionarias continúan moderándose en una de las principales economías del mundo.

Jueves 18 de junio: Manufacturas EU

Indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia (junio)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos

La Reserva Federal de Filadelfia publicará su indicador manufacturero correspondiente a junio. El reporte ofrece una lectura oportuna sobre la actividad industrial en una región clave de Estados Unidos y suele utilizarse como referencia temprana para evaluar el desempeño del sector manufacturero nacional.

Además, como cada semana, se divulgarán las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Este indicador sirve para monitorear la evolución del mercado laboral de manera oportuna y detectar señales tempranas de desaceleración económica o cambios en las condiciones de empleo.