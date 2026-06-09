Tasas de Cetes y bonos prolongan tendencia bajista en subasta de Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) y de los instrumentos de deuda de mayor plazo prolongaron su tendencia a la baja en la subasta semanal de Banco de México, gracias a un dato de inflación que sorprendió positivamente al mercado.

El Inegi dio a conocer que la inflación desaceleró a 3.94% a tasa anual en mayo, con lo que se ubicó dentro del intervalo objetivo del Banco de México por primera ocasión en los últimos cuatro meses.

Analistas de bancos y casas de bolsa prevén que la tasa de referencia de México se mantenga en 6.50% durante el resto del año, pese al riesgo de un nuevo repunte inflacionario en los próximos meses.

El conflicto en Medio Oriente ha disparado los precios de energéticos y fertilizantes a niveles récord, lo que podría presionar nuevamente la inflación al alza.

La próxima decisión de política monetaria de Banco de México, en la que se espera que la Junta de Gobierno del banco central mantenga la tasa de interés sin cambios está fechada para el 25 de junio.

La tasa del Cete a 28 días se ubicó en 6.25%, un retroceso de 11 puntos base respecto de la semana previa, con lo que acumula cuatro semanas consecutivas a la baja y se mantiene un cuarto de punto porcentual por debajo de la tasa de referencia nacional. El monto colocado fue de 5,000 millones de pesos y la demanda alcanzó 2.94 veces el monto ofertado.

El rendimiento del Cete a 91 días se ubicó en 6.48%, un retroceso de 8 puntos base respecto a la última emisión. El monto colocado fue de 9,500 millones de pesos, con una demanda de 3.76 veces el monto ofertado.

Se subastaron 9,000 millones de pesos del Cete a 182 días; el premio que paga este instrumento avanzó un punto base y se ubicó en 6.70 por ciento. El instrumento registró una demanda de 4.24 veces lo ofertado.

El rendimiento del Cete a 350 días se ubicó en 7.00%, un retroceso de 16 puntos base respecto de la última subasta. El monto colocado fue de 18,000 millones de pesos y la demanda fue de 2.97 veces el monto colocado.

En instrumentos de largo plazo, se subastaron 8,000 millones de pesos del MBono a 20 años, con vencimiento en noviembre de 2042, a una tasa de 9.55%, una bajada de 16 puntos base. El instrumento tuvo una demanda de 2 veces el monto colocado, menor a la de la última emisión. En lo que va del año, la tasa de rendimiento de los bonos a 20 años ha aumentado 26 puntos base.

Finalmente, se colocaron Udibonos a 3 años con vencimiento en agosto de 2029 a una tasa de 4.11%, una disminución de 25 puntos base respecto a la subasta previa. El monto colocado fue de 7,947.75 millones de pesos (900 UDIS * 8.830830 pesos), con una demanda de 2.92 veces lo ofertado.