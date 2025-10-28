Fibra Uno reporta incremento en ingreso operativo neto al tercer trimestre de 2025

Fibra Uno, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en cotizar en Bolsa, reportó un aumento en ingreso operativo neto (NOI por sus siglas en inglés) e ingresos al tercer trimestre del año.

De julio a septiembre de 2025, la fibra reportó un NOI de 5,581.4 millones de pesos, con margen NOI sobre ingresos por renta de propiedades de 82.2 por ciento.

Además, la compañía obtuvo ingresos totales por 7,525.3 millones de pesos, lo que representó un alza de 5% más respecto al 3T24.

De acuerdo con la información mandada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), destacaron que los indicadores que destacan la resiliencia y buena composición del portafolio de Fibra Uno.

“Estos resultados vuelven a demostrar la fuerza de nuestro modelo de negocio: una estructura resiliente, capaz de sostener flujos sólidos en todos los segmentos. Con disciplina y visión de largo plazo, seguimos impulsando el crecimiento y generando valor tangible

para nuestros inversionistas de Fibra Uno”, indicó Gonzalo Robina, director general Adjunto de FUNO.

En cuanto a la ocupación total del portafolio al cierre del periodo 3T25 fue de 95.0% y un total de 615 operaciones de sus distintos segmentos.

Otro indicador de su buen desempeño en el 3T25 fue la distribución trimestral de 0.6050 pesos por Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), equivalente al 94.7% de los Fondos Ajustados de Operaciones (AFFO) del trimestre y corresponde en un 100% a resultado fiscal.