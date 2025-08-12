Funo paga dividendo de 0.57 pesos con un rendimiento anualizado de 8.7%

Fibra Uno, el fideicomiso de inversión en bienes raíces más grande listado en el mercado bursátil de México, pagó una distribución de 2,169 millones de pesos (unos 116.570 millones de dólares) entre los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios.

El fideicomiso dijo que la distribución en efectivo fue de 0.57 pesos por cada fibra en circulación, cuyos recursos provinieron de su resultado fiscal.

"Se llevó a cabo un pago en efectivo a sus tenedores de CBFIs correspondiente a la distribución del segundo trimestre de 2025 por 2,169.0 millones de pesos, o 0.5700 por CBFI, el cual corresponde en un 100% a resultado fiscal", dijo Fibra Uno, en un comunicado.

El dividendo significaría un rendimiento, tomando en cuenta el cierre de 26.11 pesos del 11 de agosto, de 2.2%, equivalente a 8.7% anualizado.