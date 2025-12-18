Se mantiene programa "México Te Abraza" para recibir a los connacionales que vienen de EE.UU.

Durante 2026, el Gobierno de México seguirá con el programa “México Te Abraza” para recibir a los connacionales que vienen de Estados Unidos, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y contribuido a la economía de los dos países.

Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dedicada al Día del Migrante.

Precisó que se continuará con la operación de los centros de atención para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, donde participan 34 dependencias.

Con la estrategia, se garantiza el respeto a los derechos humanos, se ofrece acceso a programas y acciones de bienestar, expuso.

La secretaria comentó que octubre fue el mes con el mayor número de paisanos retornados, principalmente por tierra; en agosto se incrementaron las repatriaciones aéreas, llegando a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Los centros de atención están desplegados en Tijuana, Baja California; San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nueva Rosita, Coahuila; Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; y Villahermosa, Tabasco.

Desde el 20 de enero se ha atendido a 145 mil 537 mexicanas y mexicanos, retornados desde los Estados Unidos. La funcionaria federal indicó que con “México Te Abraza” se dieron más de 846 mil servicios en los centros de atención; más de 292 mil raciones de alimentos calientes, así como más de 24 mil 300 atenciones médicas y más de 8 mil psicológicas, entre otros servicios.

A través del DIF se otorgó apoyo a núcleos familiares, incluidas niñas, niños y adolescentes, atención jurídica, de salud y contra la violencia; más de 90 mil personas fueron afiliadas al IMSS por razones humanitarias y de solidaridad.

También se emitieron más de 56 mil copias certificadas del acta de nacimiento y CURP; a más de 85 mil personas se les entregó una Tarjeta Bienestar Paisano, por parte de la Secretaría de Bienestar, con 2 mil pesos para sus gastos de traslado a sus comunidades de origen.

Además, más de 30 mil connacionales se incorporaron a programas de Bienestar. Se dieron más de 12 mil 900 asesorías de regularización de suelo, de temas agrarios e ingresos a programa de vivienda.

En el Instituto Nacional de Migración se realizó el traslado de más de 98 mil compatriotas a sus estados de origen.

“Todo el Gobierno de México trabaja para que nuestras hermanas y hermanos en retorno puedan reintegrarse a sus comunidades y empezar de nuevo en su país natal”, puntualizó.

Señaló que, para atender posibles reportes e incidencias registrados en los centros de atención, desde el 20 de enero se instaló, en la Secretaría de Gobernación, un Centro de Mando que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Al momento se ha tenido saldo blanco.