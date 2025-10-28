Bolsa mexicana sube con fuerza; las acciones de Cemex y Televisa lideran el avance

Las bolsas de valores de México terminaron con sólidas ganancias las negociaciones de este martes. Los índices bursátiles locales subieron, siguiendo a sus pares del exterior, y con los inversionistas en el país animados por reportes trimestrales mejores a lo esperado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.51% hasta 62,795.24 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.42% para cerrar en 1,249.93.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó el comportamiento de los títulos de Cemex, que registraron un salto de 10.30% a 18.95 pesos en reacción a su reporte, y los de Televisa, con una mejora de 9.71% a 10.06 pesos.

Los títulos de Cemex se dispararon después de que informó resultados trimestrales mejores a lo esperado, como un incremento de 35% en las utilidades. Televisa subió con fuerza por segundo día consecutivo, tras informar el viernes que redujo la caída anual de sus ingresos.