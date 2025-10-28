Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana sube con fuerza; las acciones de Cemex y Televisa lideran el avance
La temporada de resultados corporativos del tercer trimestre sigue siendo una fuente de impulso en el comportamiento del mercado doméstico.
Las bolsas de valores de México terminaron con sólidas ganancias las negociaciones de este martes. Los índices bursátiles locales subieron, siguiendo a sus pares del exterior, y con los inversionistas en el país animados por reportes trimestrales mejores a lo esperado.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.51% hasta 62,795.24 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.42% para cerrar en 1,249.93.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó el comportamiento de los títulos de Cemex, que registraron un salto de 10.30% a 18.95 pesos en reacción a su reporte, y los de Televisa, con una mejora de 9.71% a 10.06 pesos.
Los títulos de Cemex se dispararon después de que informó resultados trimestrales mejores a lo esperado, como un incremento de 35% en las utilidades. Televisa subió con fuerza por segundo día consecutivo, tras informar el viernes que redujo la caída anual de sus ingresos.