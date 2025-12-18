Han sido deportados 145,537 mexicanos desde el inicio de la actual Administración Trump: Segob

Durante 2025, el gobierno de Donald Trump deportó de Estados Unidos a 145,537 mexicanos, informó este jueves la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Como parte de la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza", que brinda atención, alojamiento y traslado de los connacionales a sus comunidades de origen, explicó la secretaria de Gobernación, del total de repatriaciones registradas entre el 20 de enero y hasta ayer, 116,156 se realizaron vía terrestre y 29,381, aérea.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria dijo que octubre fue cuando más paisanos fueron repatriados a México, principalmente por tierra, y que en agosto se incrementaron las deportaciones aéreas a los aeropuertos de Villahermosa, Tabasco; Tapachula, Chiapas; y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

Informó que para atender a los mexicanos deportados, el gobierno federal cuenta con nueve centros de atención en Baja California, Chihuahua, Tabasco, Coahuila y Chiapas, donde hay uno en cada estado, y que hay dos en Sonora y dos en Tamaulipas.

“Esta labor, en la que participan 34 dependencias del Gobierno de México, busca, además, garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes retornan a su país. Y ofrecerles acceso a los programas y acciones de bienestar, de salud, vinculación laboral, educativa e inclusión financiera", dijo.

“Los retornos terrestres llegan a los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se les brinda toda la oferta institucional del Gobierno de México, mientras que, en el sur del país, en Tapachula, Chiapas y en Villahermosa, Tabasco, se atiende a quienes proceden vía aérea", precisó.

Del total de deportados, amplió, 45,613 decidieron no ir a los centros de atención, aunque sí se les brindaron servicios de alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen, en los puntos de entrada a territorio nacional.

“En total, con "México Te Abraza" hemos dado más de 846,000 servicios en los centros de atención; más de 292,000 raciones de alimentos calientes, así como más de 24,300 atenciones médicas y más de 8,000 psicológicas", concluyó.

