Las bolsas de Tokio y Seúl se disparan luego de que Trump cancelara ataques a Irán

El índice bursátil japones Nikkei avanzó más de 4% y el Kospi surcoreano se disparó casi un 8% este viernes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, retirara su amenaza de nuevos ataques contra Irán.

Alrededor de las 00:30 GMT, el Nikkei 225 subía 3.91%, tras haber superado brevemente el 4%, y el indicador de referencia de Seúl crecía 7.80%, luego de que además el magnate republicano indicara que en los próximos días podría firmarse un acuerdo para poner fin a la guerra.

El anuncio de Trump impulsó un repunte en Wall Street el jueves y los precios del petróleo se desplomaron, aunque la posición de Irán no estaba clara.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, zanjó que Teherán "no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo".

El magnate republicano había explicado que canceló "los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán esta noche", "teniendo en cuenta que las conversaciones" con la república islámica "han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes".